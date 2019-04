『Wake Up, Girls!』岡本未夕役、『ハッカドール THE あにめ~しょん』ハッカドール1号役などを担当する声優の高木美佑が3月31日、Twitterアカウントを開設した。

高木はTwitter開設に伴い、「高木美佑です。Twitterはじめました」とコメントし、「こちらでは、私のお知らせや独り言などを自由に垂れ流していきたいと思っております! どうぞ、よろしくお願いします」と今後について語った。

高木は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』岡本未夕役としてデビュー。以降、アーティスト、声優、DJ活動など様々な分野で活躍。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした。

高木美佑(たかぎみゆ)。1996年9月8日生まれ。千葉県出身。81プロデュース所属。主な出演は『Wake Up, Girls!』岡本未夕役、『ハッカドール THE あにめ~しょん』ハッカドール1号役、『ソードアート・オンライン -ロスト・ソング-』レイン役など。