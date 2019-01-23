コレが最後の来日か!? と言われる代名詞的なクラプトンとポール・マッカートニー。1974(昭和49)年の初来日から数え通算22回目3年ぶりの来日公演が決定した。2019年4月13日(土)から計5回、すべて武道館でのライブとなる。
昨年はニューアルバム「ハッピー・クリスマス - Happy Xmas」を発表し、映画『エリック・クラプトン 12小節の人生』が11月に公開され、活動的な印象がありましたね。
今回のツアーを支えるメンバーはERIC CLAPTON(エリック・クラプトン)〈G./ Vo.〉、CHRIS STAINTON(クリス・ステイントン)〈Key.〉、DOYLE BRAMHALL II(ドイル・ブラムホールII)〈G./ Vo.〉、NATHAN EAST(ネイザン・イースト)〈B.〉、PAUL CARRACK(ポール・キャラック)〈Key. / Vo.〉、SONNY EMORY(ソニー・エモリー)〈Dr.〉、SHARON WHITE(シャロン・ホワイト)〈Back Vo.〉、KATIE KISSOON(ケイティ・キッスーン)〈Back Vo.〉。
■公演日程
日本武道館
4月13日(土)18:00
4月15日(月)19:00
4月17日(水)19:00
4月18日(木)19:00
4月20日(土)17:00
2月9日(土)チケット一般発売
料金:S \15,000 A \14,000(税込)
ウドー音楽事務所