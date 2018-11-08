サンリオピューロランドにて「Puro Christmas 2018」の記者会見が行われ、同テーマパークの人気キャラクターであるハローキティ、リトルツインスターズ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリンと一緒に声優ユニット・イヤホンズの高野麻里佳と長久友紀が登壇した。

イヤホンズの新曲「わがままなアレゴリー」が同施設内で行われる恒例のイベント「Puro Christmas 2018」のテーマソングに決定し、新衣裳をお披露目。メンバーの高野麻里佳は「今回のショーを観て本当に沢山の夢をもらいました！私も沢山の笑顔を与えられるように12月16日のイベントも今日の事を思い出して楽しみたいと思います！」、長久友紀は「子供の頃から大好きだったサンリオキャラクターたちとコラボが出来てとっても光栄です！来て下さった皆様に最高の笑顔を引き出せるように私たちもがんばります！」とそれぞれコメント。今回のテーマソング起用・スペシャルイベントへの意気込みを語った。

12月16日(日)にピューロランド内で開催される「イヤホンズクリスマス2018 in サンリオピューロランド」はライブパートと“イヤホンズクリスマスライブ”とファンミーティングパート“イヤホンズクリスマス会”になっており、それぞれスペシャルな企画が予定されている。なお、新曲「わがままなアレゴリー」は音楽クリエーターギルドバンド“月蝕會議”が手掛けており、iTunes mora レコチョクほか、各種配信サービスにて11月28日(水)からの配信が予定されているので、こちらもチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。

●イヤホンズ「わがままなアレゴリー」／イヤホンズ