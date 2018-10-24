ケイティ・ペリーとオーランド・ブルームが結婚間近なのではないかと噂されている。2016年から交際をスタートし、その1年後の破局を経てまた今年になって復縁していた2人だが、ケイティとの交際を機に自らが成長したと感じているオーランドは、そろそろ腰を落ち着けたいと感じているようだ。

ケイティ・ペリー、オーランド・ブルーム(C)BANG Media International

関係者はピープル誌にこう話す。「オーランドはケイティと落ち着く気になっています」「ケイティといることがとても幸せなんです」「過去には落ち着くつもりがないように見えたオーランドですが、今はすっかり別人のようで、みんなそんな彼を喜ばしく思っています」「去年とは全く違う心境にあるようです」「とても成長しましたし、独身でいることで良いことはないと気づいたんです。ケイティとの関係は、最初はしっくり来ていませんでしたが、今は完璧なんです」

オーランドがケイティにプロポーズするつもりであることは、以前にも報じられていた。

その際に、状況を良く知る人物は「オーランドはまだ婚約指輪を用意してはいませんが、2人の将来について口にしています。2人が婚約したらみんな大喜びすることでしょう。ケイティは素晴らしい女性ですからね。オーランドは常に再婚の意思を見せていましたし、どうやらその相手はケイティのようです。2人ともとても幸せそうですから」と話していた。

そして、ケイティ自身もオーランドが自身の生活の基盤となっていると話しており、「なぜか分からないけど、私って自分がちょっとおかしなことをやっているときに指摘してくれるような現実的な人を引き寄せるのよね」と語っていた。

ケイティは2010年から2012年まで英コメディアンのラッセル・ブランドと、一方のオーランドは7歳の息子フリン君の母親であるミランダ・カーと2010年から2013年まで結婚していた過去があるため、今回結婚が決まれば2人にとって再婚となる。

(C)BANG Media International