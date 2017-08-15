歌手のケイティ・ペリー(32)と俳優のオーランド・ブルーム(40)がロサンゼルスでキスをして抱き合っている姿が目撃された。ケイティとオーランドは約1年間の交際後、今年2月に破局を迎えていたが、ステイプルズ・センターで行われたエド・シーランのライブで恋人のように接していたという。

オーランド・ブルーム(左)とケイティ・ペリー(C)BANG Media International

ある情報筋はE!ニュースに「2人は完全によりを戻しているように見えましたね。その夜は四六時中寄り添っていて、ケイティがオーランドのひざに乗ってキスをしていましたよ」「2人はとても楽しんでいるといった感じで、周囲は邪魔にならなかったようです。2人とも帽子を被ったりしていたので、あの2人だとは誰も気づいていない感じでした」と明かしている。

2月に破局を迎えた際、オーランドとケイティは声明を出して破局を伝えていた。声明では「間違った情報が出まわる前に、今回私たちオーランドとケイティは互いを尊重し労りながらそれぞれの道を歩むと決めたことを発表します」と説明していた。

以前の報道によると、元妻ミランダ・カーとの間に6歳の息子もいるオーランドが腰を落ち着ける準備をしていなかったことが別れの原因だったようだ。その当時、別の情報筋は「オーランドにとってミランダとの離婚から癒やされる過程でもありましたが、2人はお互いが人生の別のステージに立っていることを認識したのです」「ケイティは子どもを望んでいて結婚したいと思っていましたが、オーランドの方はもうすでに結婚や子育てを経験済みだったのです」「32歳という年齢になったので、ケイティはこれ以上時間を無駄にしたくないのでしょう」と述べていた。

ケイティは2010年にラッセル・ブランドと結婚したが2011年に離婚している。

(C)BANG Media International