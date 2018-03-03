ケイティ・ペリー(33)とオーランド・ブルーム(41)は、やり直してみる心の準備がやっとできたようだ。およそ1年前に破局している2人だが、最近になってまた2人の交際の噂が浮上しており、関係者たちは公の目を避けて関係を確かなものにしようとしているところだと明かしている。

ある関係者は「2人だけの時間を過ごすことで、ファンや世間の目に触れずに新しい良い関係を築こうとしているんです。お互い忙しい生活を送っていますので、やり直すことについても慎重に取り組んでいます」と話す。

ケイティはオーランドとの別れを迎えた時、ひどく悲しんでいたと報じられていたが、エド・シーランのコンサートを一緒に見に行ったりと友達しての時間を過ごしたことで、また恋人としてやり直してみようという心の準備が整ったと言われている。

前述の関係者は『エンターテイメント・トゥナイト』にて、「ケイティは別れた時、2人で決めたことながらもとても悲しんでいました。色々と反省もして、また新たな恋愛が出来ると感じているんです」「オーランドは別れた直後からやり直そうと言っていました。ケイティはその時期ではないと分かっていましたが、定期的に連絡は取っていたんです。少なくとも2人は親友といった関係ですよ」と続けた。

先日にも2人は復縁を決めたと報じられていたところで、当時関係者の1人は「2人はヨリを戻しています。ケイティは別れようとしましたができませんでした。オーランドのことをすごく気にかけているみたいです。今回、2人は控えめながらも交際再開となったのです」と話していた。

