アメリカのロックバンドのトップに君臨するエアロスミス。そのフロントマンであるジョー・ペリーがソロ初来日を9月に果たす。

レス・ポールを弾いても、ストラトを弾いても絵になり過ぎのジョー・ペリー

(C)UDO ARTISTS Inc.

自慢になりますが、僕は1977年のエアロスミス初来日を観ている。ものすごく寒い冬の九段下だった。BOWWOW（現在はVOWWOW）が前座を務めていた。前座の音の大きさにおびえた記憶がある。しかし、実際にエアロスミスが始まるとさらに大きな重低音が鳴り響き、初めのうちはなんの曲を演奏しているかわからないほどだった。

薄暗い赤いライティングの中、スティーブン・タイラーとジョー・ペリーが妖しく蠢いているのがかろうじて見えた。あれから41年、僕はずいぶんサボってしまい、一度も生エアロを観ていない。

まさに、今回のジョー・ペリー来日はソロ初来日だが、僕にとってはラストチャンスかもしれないのだ。あの、ステージでの立ち居振る舞い、ギターをバンバン、持ち変えていくさま、すべてがカッコイイ。それを観ずしてエアロファンは名乗れまい。

今年2018年1月に発売したアルバム『Sweetzerland Manifesto』からの新曲も演奏するだろうが、既に行われたセットリストには、ジョー・ペリー・プロジェクトの「Let The Music Do The Talking～熱く語れ!」やエアロの「Walk This Way、Sweet Emotion」などという夢のような曲も含まれているとのことだ。もしホントならシビれるね。今から9月が楽しみなんだ。

■JOE PERRY AND FRIENDS ライブ日程

【大阪】

9月17日（月・祝）大阪・メルパルクホール 17:00開演

1万1,000円（税込） 座席指定 7月7日一般発売



【東京】

9月18日（火）東京・品川プリンスステラボール 19:00開演

1万1,000円（税込） 1Fスタンディング／2F座席指定／ドリンク代別 7月7日一般発売

