ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市)は5月17日、「ハリー・ポッター」をはじめ4つの映画の世界が集結する「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード ~ベスト・オブ・ハリウッド~」をグランドオープンする。

同パレードでは、「ハリー・ポッター」や「ミニオンズ」、「ジュラシック・ワールド」のほか、パーク初登場となる「トランスフォーマー」といった4つの全く異なる映画の世界が集結する。

パレードルート上には、全長約600mの壁面にてプロジェクション・マッピングを投影。最大8m超の高さを誇るフロートも登場し、周りの景色すべてが絶えず激変し続ける作品の世界観に丸ごと包み込まれる体験ができるという。

「ハリー・ポッター」では、蒸気を吹き上げて登場するホグワーツ特急からスタート。ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちと一緒に、熱戦繰り広げるクィディッチを観戦しながら、次々に訪れる魔法体験が楽しめる。

「ミニオンズ」では、ミニオンたちの歴史を旅したりアグネスたち三姉妹が遊園地「スーパー・シリー・ファンランド」の世界を楽しむなど色とりどりの光に包まれたにぎやかな空間となっている。

「ジュラシック・ワールド」は、恐竜たちが生き生きと生息する世界で、逃げ場のない極限の緊迫感が味わえるとのこと。

「トランスフォーマー」では、高層ビル群を食い尽くすドリラーの破壊力に圧倒されながら、バンブルビーとメガトロンのバトルを目の当たりに楽しめる。

