ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2018年1月19日~6月24日、「ユニバーサル・クールジャパン 2018」を開催する。4年目を迎える今回は、「名探偵コナン」「モンスターハンター」がさらなる進化を遂げて登場するほか、「美少女戦士セーラームーン」「ファイナルファンタジー」が新たに加わる。

第1弾として2018年1月19日~6月24日、「ファイナルファンタジー」「名探偵コナン」「モンスターハンター」、第2弾として2018年春以降、期間限定で「美少女戦士セーラームーン」のアトラクションを予定している。

世界各国で人気の日本発の"クール"なエンターテイメントブランドを一堂に集結させ、その魅力を国内外へ発信する同イベントは、日本のみならず海外からのゲストにも好評を博しているという。圧倒的なスケールとクオリティで、日本のコンテンツの世界観をリアルに再現することで、"クールジャパン"の魅力をこれからも世界中に発信することを目指す。

アトラクションの詳細およびオープン日は、順次発表する。

