お笑い芸人・ブルゾンちえみがネタで使用し、日本で大ヒットしている楽曲「ダーティ・ワーク」を歌う歌手オースティン・マホーンが24日、約1年ぶりに来日した。

オースティンは、3月25日、26日に幕張・神戸で開催される日本最大のポップ・ミュージック・フェス「POPSPRING 2017」に出演するため、一昨年にリリースされた「ダーティ・ワーク」を引っさげ来日。到着した成田空港では、オースティンを一目見ようと集まった約300人のファンが出迎えた。

オースティンの来日は今回が6回目。2013年5月に初来日を果たしてから約4年で6度目の来日ということや、2015年にはSEKAI NO OWARIの公演にオープニング・アクトとして出演するなど、親日家としての一面も持つことでも知られている。

この日も長時間のフライトの疲れを感じさせず、集まったファンからのサインやセルフィーのリクエストに快く応じるなど、丁寧にファンサービス。楽曲のブレイク後初の来日ということもあり、今回の来日に「日本に戻ってこられてとてもうれしいよ! みんなの前で『ダーティ・ワーク』を披露するのが楽しみです。アイシテマス!」とコメントした。

オースティンはこのあと「POPSPRING 2017」への出演のほか、28日にはFOREVER21のイベントに出演することも決定している。