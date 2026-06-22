Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「音楽をやっていてよかった！ 音楽を好きでよかった!!」エンタテインメントショー『CEREMONY』を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

6月15日（月）の放送では、藤澤が1人で担当するようになってから初となるレギュラーコーナー「みんなの今」を実施。6月10日、11日の2日間にわたって神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLEによるエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」について生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

藤澤先生、『CEREMONY』2日間お疲れ様でした！ DAY2に参加させていただきました！ 「フェスでも対バンでも式典でもない」多種多様なアーティストが出演するという新しいジャンルのライブは、アーティストそれぞれの思いや魂が真正面からぶつけられ、それを真正面から楽しむスタイルだと思いました。さまざまな色が交じり合うことが、こんなにも楽しいとは……！ とてもとても贅沢な時間でした。

個人的に好きだったのはマキシマム ザ ホルモンさんのパフォーマンスです。予習をして、いざ当日にヘドバンをして盛り上がり、終わる頃には汗だくでヘトヘトになりました（笑）。

藤澤先生、ミセス先生、素敵な『CEREMONY』を作っていただき、開催してくださり、本当に、本当にありがとうございます！ 来年も絶対に行きます！

（神奈川県 15歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：うれしい！『CEREMONY』のお話ですね！ つい最近、2日間行いましたけれども。それぞれのスタイルを持って、それぞれのスタイルで活動されているアーティストやアイドル、歌い手、そしてダンスパフォーマンスをされる方々だったり、本当にすごかった！ やっぱりパフォーマンスやサウンドがそれぞれ違うと、僕たちの楽しみ方も変わってくるわけですよ！

それがおのずと体や心が動かされて引き込まれていく。で、会場が一体となって楽しむ瞬間もあれば、歌声に引き込まれて曲と1対1になる瞬間とかもあったりして、こんなに音楽って素晴らしいんだ！ とか、僕自身も音楽をやっていてよかった！ 音楽が好きでよかった！ という、そういう『CEREMONY』になりました！ お越しくださった皆さんにとっても、音楽と出会えてよかったなという瞬間が生まれた2日間だったら嬉しいなと思っています！

『CEREMONY』についてめちゃくちゃ語りたいのよ！ 皆さんが目の当たりにした素敵な瞬間もいっぱいあったと思うし、『CEREMONY』はステージの目の前の円卓でアーティストの皆さんも一緒に座ってパフォーマンスを楽しむという瞬間があったり、ブレイクタイムでアーティスト同士がおしゃべりする瞬間もあるので。ブレイクタイムだからこその、みんなが知らない話とかも話したいんですよ！ 面白いことがいっぱいあったから！

『CEREMONY』についての書き込みを募集したいなと思っています！ ぜひぜひ皆さん送ってください！ 当日、目の当たりにした皆さんの感想も待っていますし、行けなかったけれどもこのアーティストの話を聞きたいです！ とか、こういう部分はどうだったんですか？ 気になります！ みたいなメッセージも待っています！『CEREMONY』に関する書き込みをバンバン送ってください！

ちなみに『CEREMONY』は来年の開催も、もう決定しています！『CEREMONY』に関する情報は特設サイトをチェックしてください！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info