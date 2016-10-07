マイケル・ジャクソン(C)BANG Media International

マイケル・ジャクソンのソングライターとして知られるロッド・テンパートンが66歳で死去した。

マイケルの1982年のヒット曲「スリラー」の生みの親でもあるロッドが先週、がんのために他界していたことが5日に発表されたが、葬儀は内々に行われたとザ・ミラー・オンラインは報じている。

ワーナー・チャペル・ミュージックのジョン・プラット会長兼最高経営責任者は、「イギリス出身の作曲家でありミュージシャンであったロッド・テンパートンが先週、がんとの闘病生活の末、ロンドン市内で66歳でこの世を去りました」「葬儀は内輪で行われました。彼はよく『ジ・インビジブル・マン(透明人間)』と呼ばれたものです」とこの訃報を発表している。

R&Bグループ・ヒートウェイブのキーボード兼ソングライターとしてキャリアをスタートさせたテンパートンは生前、「オフ・ザ・ウォール」や「ロック・ウィズ・ユー」など多数のマイケルの楽曲を手がけたほか、マライア・キャリーやカレン・カーペンターなどにも楽曲を提供した。

この訃報を受け、クインシー・ジョーンズやナイル・ロジャース、ボーイ・ジョージやザ・ウィークエンドなど多くの著名人から追悼メッセージが寄せられている。

(C)BANG Media International