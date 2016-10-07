ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズが、11年ぶりとなるスタジオ・アルバム『ブルー&ロンサム』を12月2日に全世界で発売することが6日、明らかになった。日本盤も同時発売される。

『ブルー&ロンサム』はドン・ウォズとグリマー・ツインズ(ミック・ジャガーとキース・リチャーズ)がプロデュース。レコーディングは、若かりしストーンズが、ブルース・バンドとしてキャリアをスタートしたリッチモンドやイール・パイ島から目と鼻の先にあるロンドン西部のブリティッシュ・グローヴ・スタジオズにて、昨年の12月にたった3日間で行われた。

スタジオではオーバーダブなしで生演奏。バンドのミック・ジャガー(ヴォーカル&ハープ)、キース・リチャーズ(ギター)、チャーリー・ワッツ(ドラムス)、そしてロニー・ウッド(ギター)に、長年ツアーでサイドメンを務めていたダリル・ジョーンズ(ベース)、チャック・リーヴェル(キーボード)、マット・クリフォード(キーボード)が加わった。さらに2曲には、偶然にも隣のスタジオでアルバムをレコーディングしていた旧友のエリック・クラプトンが参加した。

『ブルー&ロンサム』でストーンズは、このアルバムにも収録されているジミー・リード、ウィリー・ディクソン、エディ・テイラー、リトル・ウォルター、ハウリン・ウルフの音楽を演奏していた若かりしブルース・バンドだった時代へ敬意を表している。プロデューサーのドン・ウォズは「このアルバムは、彼らの純粋な音楽作りへの愛情の証であり、そして、ブルースはストーンズにとってやること全ての源になっている」と語っている。

『ブルー&ロンサム』収録曲

1.ジャスト・ユア・フール (オリジナル：1960年リトル・ウォルター)

2.コミット・ア・クライム (オリジナル：1966 年ハウリン・ウルフ)

3.ブルー・アンド・ロンサム (オリジナル：1959年リトル・ウォルター)

4. オール・オブ・ユア・ラヴ (オリジナル：1967年マジック・サム)

5.アイ・ガッタ・ゴー (オリジナル：1955年リトル・ウォルター)

6.エヴリバディ・ノウズ・アバウト・マイ・グッド・シング (オリジナル：1971年リトル・ジョニー・テイラー)

7.ライド・エム・オン・ダウン (オリジナル：1955年エディ・テイラー)

8.ヘイト・トゥ・シー・ユー・ゴー (オリジナル：1955年リトル・ウォルター)

9.フー・ドゥ－・ブルース (オリジナル：1958年ライトニン・スリム)

10.リトル・レイン (オリジナル：1957年ジミー・リード)

11. ジャスト・ライク・アイ・トリート・ユー (オリジナル：1961年ハウリン・ウルフ)

12. アイ・キャント・クイット・ユー・ベイビー (オリジナル：1956年オーティス・ラッシュ)