モデルのニーナ・アグダル(24)の祖母が、ニーナとレオナルド・ディカプリオ(41)の交際を認めた。

祖母のローナさんは、ニーナとディカプリオが6年前に初めて出会ったことや、2人の関係が現代風のカップルであること、また、冗談交じりにニーナを傷つけたらローナさんが許さないと語った。「私たちはまだレオナルドとあいさつはしてないの。だけど、レオナルドがニーナによくしてくれることを願うわ。さもなければ、私が出てくるわよ」「2人が初めて出会ってから6年が経っているってことはお伝えできるわ。明らかに関係は発展していってるわね」

また、ローナさんは多忙なニーナとなかなか会う機会がないものの、時々メールをもらうのがうれしいとメール・オンラインに続ける。「ニーナは忙しくて家にはほとんどいないけど、ときどきメールはくれるわ。もちろん、うれしいわよ」

2014年にロマンスに発展したとみられる2人は先週、交際を認めるかのようにマリブのビーチで抱き合ったりキスしたりしている姿を目撃されていた。ローナさんは2人の交際が確かなものだとしている一方で、2人の友人たちは最近、その関係が「とてもカジュアルな」ものだと強調していた。

