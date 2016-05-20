俳優のレオナルド・ディカプリオ(C)BANG Media International

俳優のレオナルド・ディカプリオが、自身の母親へのプレゼントに1万8,000ドル(約198万円)のシャネルのバッグを落札したそうだ。

フランスのカンヌで開催されたチャリティイベント、ザ・ハート・ファンズ・ジェネラス・ピープル・ディナー・ガラに参加したディカプリオは、このバッグのほかに5,650ドル(約62万円)のスカーフも落札したことをニューヨーク・ポスト紙のページ・シックス欄が報じている。

そんなディカプリオは先日、自身のザ・レオナルド・ディカプリオ財団を通じて3,000万ドル(約35億円)もの寄付を行ったことも話題になっていた。今年初めに石油、ガス、石炭などの資源を守る団体に寄付を行ったディカプリオは、スイスで行われた世界経済フォーラムのクリスタル・アワードのスピーチの中で、地球資源保存の重要性を説いた。

当時、「未来の人類のために石炭、石油、ガスを貪欲に搾取することを許可するわけにはいかないのです。金銭的利害に関わる団体たちは破滅的なシステムを保持し続けていることを否定し、気候が変わってきている証拠すら隠そうとしています。もう十分なのです。私たち、世界はその事実を知るべきなのです。歴史は彼らの足元にある惨状のせいにするだけなのですから」「我々が暮らしているこの地上の化石燃料を残さなければ私たちは地球を守ることはできません。20年前、この問題を依存と表現しました。そして今、私たちはその依存を終わらせようとしている訳です」と語っていた。

