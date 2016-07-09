4月に他界したプリンス(C)BANG Media International

プリンスのバンドであるザ・レヴォリューションが、ミネアポリスで行われる2公演のために再結成することが明らかになった。

ウェンディ・メルヴォイン、リサ・コールマン、ブラウン・マーク、ドクター・フィンク、ボビー・Z、デズ・ディッカーソン、アンドレ・シモンからなる同バンドが、プリンスの故郷で1984年の『パープル・レイン』の撮影場所ともなった同市のファースト・アベニューにて、9月2日と3日に限定2公演を行うことが決定した。

プリンスと共に1985年『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』、1986年の『パレード』、そして『パープル・レイン』のサウンドトラックを発表したザ・レヴォリューションは、「あなたたちファンのために演奏することで私たちはプリンスのレヴォリューションとなれるのです。彼が私たちをつなげてくれました。今こそ音楽によって心を癒やし、むなしさを埋める時なのです。私たちみんなでザ・レヴォリューションなのです」とコメントを出している。

4月に57歳で他界したプリンスを追悼する動きはいまだに衰えるところを知らず、先日にはプリンスのネット上での活動を記念したオンライン博物館がオープンしたほか、代表曲の1つである「パープル・レイン」の衣装はオークションで19万2,000ドル(約1,950万円)という驚異の額で落札されていた。

(C)BANG Media International