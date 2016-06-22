今月3日に74歳で他界したモハメド・アリ(C)BANG Media International

今月3日に74歳で他界したモハメド・アリの葬儀の様子を収めたビデオが、アメリカで100万ドル(約1億円)で販売されているようだ。

その話を持ちかけられたというある人物は、ミラー紙に「アリの遺族と名乗る人物が肉親を裏切るなんて信じられませんよ。アリにはとても思い入れがありますから、値段に関わらず娯楽に使うようなものではありません」「売り手は当初、身元を隠そうとしていましたが、画像の入手方法を尋ねると、遺族だと明かしました。アリが埋葬される様子や遺族が涙している様子まで映されているんです。むかつきますよ。明らかに尊敬心のかけらもありませんね」とその怒りを表した。

長きに渡ってパーキンソン病を患っていたアリは、故郷であるケンタッキー州のルイビルにあるケーブ・ヒル墓地に埋葬されており、その葬儀には遺族のほか、ウィル・スミスやビル・クリントン元米大統領などを含めた親しい友人たちが参列した。その葬儀についてウィルは「僕たちはタイソンやルイス、それにアリのたくさんの家族と共に約1時間位座っていたよ」「ただ思い出話を語り合ったんだ。僕にとってはこの辛い時期に遺族のみなさんと一緒にいられることだけでも畏れ多い気持ちだったよ。彼は人間としてあるべき生き方の完璧な例を示してくれたんだ。素晴らしかったよ」と語っていた

