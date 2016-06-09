4月に急死した米人気歌手プリンスさん(C)BANG Media International

歌手プリンスさんの誕生日6月7日に、会員制ストリーミング・サービスのタイダルからアルバム15枚がリリースされた。ジェイ・Z率いるタイダルは、4月に他界したプリンスさんの最も優れたアルバムセレクションをリリースしたことをツイッターで告知した。

そのリリースされた作品の中には、2007年に12夜にわたるロンドンのO2アリーナでのコンサートの後に披露したアフターショーでのライブ音源を収録した『インディゴ・ナイツ』や、リリース1週間前にプリンスが暗すぎると判断しお蔵入りとなった1987年の『ザ・ブラック・アルバム』、さらには、ニュー・パワー・ジェネレーションとして知られるプリンスのバックグループをプロデュースした作品『エクソドス』と『ニュー・パワー・ソウル』が含まれている。

先日には、ミネソタ州知事マーク・デイトンが6月7日は「プリンスの日」であると宣言していたばかりだった。

2015年にプリンスさんは自身の音楽に関してタイダルと独占契約を結んでおり、契約が締結された際、「まず、一回話し合いをしたけど、ジェイ・Zとジェイが集めたタイダルのチームが本当のミュージシャンは、音楽業界で重要な時期に最善を尽くして作品を作っている努力を理解し、それを称えているってことが明らかにわかったんだ」「次に、タイダルは僕らが慣れているかたちで制限の無い手配りで我々を尊重してくれるし、彼らの手厚い支援に本当に感謝しているんだ」と話していた。

