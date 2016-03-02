俳優のレオナルド・ディカプリオ(C)BANG Media International

俳優のレオナルド・ディカプリオが、オスカー像をレストランに置き忘れて帰りそうになったのだという。

先月28日に行われたアカデミー賞で悲願の主演男優賞を獲得したディカプリオだったが、ハリウッドのレストラン、アゴにそのオスカー像を忘れたまま車に乗り込む様子をウェブサイトTMZが動画でおさめていた。その動画の中ではある男性がオスカー像を急いでディカプリオに手渡しながら「これも一緒に連れて行きたいんじゃないの？」と聞くとディカプリオは落ち着いた様子で「そこにいるダンに渡してくれるかな」と返答している。

ディカプリオはアカデミー賞授賞式後、ガバナーズボールとヴァニティ・フェアのアフターパーティーに参加し、その後、友人たちとお祝いを続けるためにアゴに向かうことにしたようだ。ある目撃者はニューヨーク・ポスト紙のページ・シックス欄に「レオは男友達たちと一緒にいましたよ。男だらけでしたね」とコメントしている。

ルーカス・ハースやトビー・マグワイア、チャック・パチェコ、ヴィンセント・ラレスカ、『レヴェナント 蘇えりし者』のプロデューサーであるアーノン・ミルチャン、クラブオーナーのリッチー・アキヴァ、母イルメリン・インデンバーケン、父ジョージ・ディカプリオ、義母ペギー・ディカプリオらがそのグループに参加していたそうだ。前述の関係者は「数人の男性たちはソファーの上に立ちっぱなしで、オスカー像を持ち上げたりみんなで手渡してみたりしていましたね」と続けていた。

