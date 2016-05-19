俳優のジョシュ・デュアメル(C)BANG Media International

俳優のジョシュ・デュアメルが、『トランスフォーマー』シリーズ第5弾『トランスフォーマーズ：ザ・ラスト・ナイト』に再び登場することが決定した。

第1弾から第3弾までの3作品に登場していたレノックス大佐役のジョシュは、第4弾となる2014年作『トランスフォーマー/ロストエイジ』には出演しておらず、今回第5弾で再び返り咲くことになった。『トランスフォーマー』公式ツイッターで17日、「レノックス大佐が戻ってきた。宇宙はもう、安全だ」というツイートが投稿され、ジョシュの出演が伝えられている。

ちなみに第4弾作品にはジョシュだけでなく、それまでシリーズに登場していたシャイア・ラブーフやミーガン・フォックスも出演していなかったのだが、今回の新作に2人が再び戻ってくるのかは今のところわかっていない。

現在のところこの作品には『トランスフォーマー/ロストエイジ』からケイド・イェーガーを演じているマーク・ウォールバーグ、米子供向け専門チャンネル「ニコロデオン」で活躍中の女優イザベラ・モナーが女性メインキャラクターとして登場することが明らかになっている。

オートボットのオプティマスプライム、バンブルビー、サイドスワイプ、ホイルジャック、グリムロックがメインキャラクターとなる本作の撮影は、今週からキューバでスタート。スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮を務め、アレックス・カーツマン、ロベルト・オーチー、アーレン・クルーガー、アート・マーカム、マット・ホロウェイ、ケン・ノーランが脚本を担当する。

公開日はまだ決まっていないが、来年には公開されるとみられている。

