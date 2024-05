フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米フロリダ州オーランド)では今春より、さまざまな人気映画の世界や自然を楽しめるイベントが登場する。

マジックキングダム・パークでは、ミッキーと仲間たちが映画『塔の上のラプンツェル』、『プリンセスと魔法のキス』、『アナと雪の女王』のキャラクターと初共演し、友情の物語を奏でるショー「ミッキーのロイヤル・フレンドシップ・フェア」が6月から登場。名曲と一緒にダンスやスタント、花火をスペシャル・エフェクトと共に楽しめる。また、4月23日より映画『ズートピア』(4月23日公開)に登場するウサギの新米警察官ジュディとキツネの詐欺師ニックが、日中のストリートパーティー「ムーブ・イット! シェイク・イット! ダンス&プレイ・イット!」に参加する。

ディズニー・アニマルキングダムは、パーク閉園時間を延長。4月22日からの日没後に、ディスカバリー・リバーで動物をテーマとした光と水の新ナイト・エンターテインメントショー「リバーズ・オブ・ライト」がスタートする。また、同日よりディスカバリー・アイランドの近くで毎晩、音楽とダンスのお祝いを開催するほか、人気アトラクション「キリマンジャロ・サファリ」が日没後にライトアップされ、夜まで探検を楽しめるようになりリカオンとハイエナが新たに加わる。

ディズニー・ハリウッド・スタジオでは、4月4日から『スター・ウォーズ』をテーマにした新たなステージショー「スター・ウォーズ:ギャラクシー・ファー・ファー・アウェイ」がスタート。グレート・ムービーライドの近くで、1日数回開催される。加えて、夏より花火ショー「スター・ウォーズ:ギャラクティック・スペクタキュラー」も。『スター・ウォーズ』の音楽やキャラクター、話題シーンなどをミックスし、ディズニー・ハリウッド・スタジオ史上最も大きなスケールで実施する。『アナと雪の女王』からは、「オラフのキャラクター・グリーティング」が登場。エコー・レイクにあるセレブリティ・スポットライトで、オラフとハグができる。

さらに、5月上旬からエプコットの人気アトラクション「タートル・トーク・ウィズ・クラッシュ」に、映画『ファインディング・ドリー』(7月16日公開)に登場するドリーやベイリー、ハングらが仲間入りする。ニモたちに会えるチャンスもあるという。フィーチャーワールドのキャラクター・スポットには、『インサイド・ヘッド』のヨロコビとカナシミとのグリーティングが初登場。ライリーの記憶として登場する"感情の島"も垣間見ることができる。

