フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート(米フロリダ州レイク・ブエナビスタ)で今年の初夏に、新ショーや新アトラクションが登場する。

「ディズニー・アニマルキングダム」では、光り輝く新ナイト・エンターテインメント・ショー「リバーズ・オブ・ライト」がスタート。パーク中央に位置するウォーターエリアをステージに、水面に浮かぶランタンやウォーター・スクリーンに映し出される動物の映像などの演出により、パークのシンボル「ツリー・オブ・ライフ」からあふれ出る動物たちのストーリーを展開する。

また、オープンエアタイプのサファリ・トラック(バス)に乗って34種類以上の野生動物たちを鑑賞できる人気アトラクション「キリマンジャロ・サファリ」のオープン時間を延長し、「キリマンジャロ・サファリ・ナイト」が登場。夕焼けのライトアップの中、夜のアフリカ、サバンナを旅することができる。

「エプコット」では、映画『アナと雪の女王』にインスパイアされたアトラクション「フローズン・エバー・アフター」が、ノルウェー館に新登場。ゲストはボートに乗って、アレンデール王国の夏のフェスティバルでエルサが作り出した特別な"冬"の世界を訪れ、氷のお城やノース・マウンテンのアイスブルーの世界などを体験する。また、ノルウェー館の「ロイヤル・ソマーズ」ではアナとエルサのグリーティングも実施する。さらに、ライド型アトラクション「ソアリン」が「ソアリン・アラウンド・ザ・ワールド」としてリニューアルオープン。遥か彼方の世界のユニークな風景を上空から楽しめる。

そして、「ディズニー・ハリウッド・スタジオ」では現在、『スター・ウォーズ』にインスパイアされたエリア「スター・ウォーズ・ローンチ・ベイ」を展開中。『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』の特別展示品が並ぶほか、映画の舞台裏の映像や、キャラクターとのグリーティングなど盛りだくさんだ。

As to Disney artwork, logos and properties:(C)Disney