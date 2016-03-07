氷の洞窟内で22歳の誕生日を祝ったジャスティン・ビーバー(C)BANG Media International

ジャスティン・ビーバーは1日、22歳の誕生日を氷の洞窟内で友人たちと祝ったようだ。

自家用機で向かったと思われるこの場所はどこだか明かされていないものの、友人たちとともに子供のようにはしゃいだそうで、インスタグラムに投稿した氷のスロープをトボガンで滑り降りる姿を写した動画には「子供の笑顔」とタイトルを付けている。

同サイトに投稿された誕生日会の様子を収めたキャプションなしの写真の数々の中には、男5人がかまくら内でビールを飲んでいる姿などが含まれており、合計で100万件以上の「いいね!」がつけられた。

ジャスティンは先月27日にもセレブの友人たちと誕生日を祝っており、ロサンゼルスのジェームズ・ゴールドスタイン・ハウスで開かれたこのイベントにはジョー・ジョナスやコートニー・カーダシアン、P.ディディ、ゲーム、カイリー・ジェンナーなどが参加していた。そのパーティーの様子を写した動画をディディがインスタグラムに投稿しており、そこにはジャスティンへのプレゼントについて「弟分にオフィシャルのバッドボーイジャケットを誕生日プレゼントとしてあげなきゃならなかったんだ」と書かれていた。

