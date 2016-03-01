俳優のレオナルド・ディカプリオ(C)BANG Media International

俳優のレオナルド・ディカプリオが、悲願のアカデミー賞を受賞した際、アカデミー賞史上最高のツイート数を更新した。

2月28日に行われたアカデミー賞にて『レヴェナント：蘇えりし者』の役に対しディカプリオが最優秀男優賞を獲得した瞬間、1分間になんと44万以上のツイートがツイッター上でかわされたのだという。ディカプリオがこの記録を更新する前までは、2014年に同授賞式の司会を務めたエレン・デジェネレスがスターたちと自撮りした瞬間が記録を保持していた。ちなみにエレンが投稿したその自撮り写真は現在までに334万回リツイートされている。

ディカプリオの初受賞を多くのセレブたちも喜んでおり、ツイッター上ではカニエ・ウェストが「ついに!!僕らのレオ!!レオ、とてもうれしいよ!!!」とコメントしているほか、オプラ・ウィンフリーも「ついにこの瞬間が起きたわ！素晴らしいわレオ！パジャマを着てるけど立ち上がって喝采を送っているところよ」とコメントしている。

さらにエレンも「彼がついにやったわ！彼は本当にやったのよ！愛してるわ！」とツイートしていたほか、エリザベス・バンクスが「レオは素晴らしい俳優よ。おめでとう」、ジェシカ・チャスティンもシンプルに「そのときがきたわね、レオ」と祝福のメッセージを送っていた。

