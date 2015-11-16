スカパー!の各チャンネルでは、69歳で急逝した俳優・阿藤快さんの関連番組を放送する。

阿藤さんは1970年に俳優座入りし、72年に『木枯らし紋次郎』でテレビデビュー。その後『裸の街』や『教師びんびん物語』などのドラマや映画に多数出演し、悪役からコミカルな役まで幅広い役を演じた。

その活動はドラマや映画にとどまらず、日本テレビ系『ぶらり途中下車の旅』や、テレビ東京系『ラーメンの旅』などの旅番組・情報番組にリポーターとして出演し、豪快なキャラクターで愛されてきた。

2001年には、芸名を「阿藤海」から「阿藤快」に改名。最近では、TBS系ドラマ『下町ロケット』で、主演の阿部寛が社長を務める佃製作所の顧問弁護士役として出演していた。





スカパー! 阿藤快さん関連番組放送スケジュール

・『旅の達人がいく!阿藤快のにっぽん漫遊記』(毎週土曜9:30～)／CS362 旅チャンネル

・『25周年記念!「世にも奇妙な物語」～超解像版～』＃36「プレゼント」「殺人者は後悔する」「親切すぎる家族」(11月25日25:00～)／CS308 フジテレビTWO ドラマ・アニメ

・『私鉄沿線97分署 HDリマスター版』#32(12月1日11:00～)／CS293 ファミリー劇場HD

・『週末金土は朝まで一挙放送 NMB48のナイショで限界突破! 一挙放送』#18(12月5日6:00～)／BS241 BS スカパー!

・『あなたが大好き』(12月10日20:30～)／CS297 TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

・『タクシードライバーの推理日誌6～再会した女～』(12月16日16:00～)／CS293 ファミリー劇場HD

・『太陽にほえろ』#502(12月26日15:00～)／CS293 ファミリー劇場HD