大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で2016年1月15日~6月26日、日本が誇るエンターテインメントブランドが集結する「ユニバーサル・クールジャパン 2016」を開催することが16日、明らかになった。初開催した2015年に登場した4ブランドに、新たに歌手のきゃりーぱみゅぱみゅを加えた5大ブランドで展開。きゃりーぱみゅぱみゅのライド・アトラクションが誕生する。

2015年1月23日~6月28日に開催された「ユニバーサル・クールジャパン」では、『エヴァンゲリオン』『進撃の巨人』『バイオハザード』『モンスターハンター』の4ブランドが集結。それぞれの世界観を忠実に再現した。2年目となる「ユニバーサル・クールジャパン 2016」では、きゃりーぱみゅぱみゅの世界最新鋭のライド・アトラクションが初登場。ゲストは、きゃりーぱみゅぱみゅが生み出す音楽・ファッションが放つ"摩訶不思議な世界"に包み込まれながら、予測不能に体を駆け巡る重力を体感し、疾走感を得ることができる。

今年登場した4ブランドはさらにパワーアップして登場。「エヴァンゲリオン・ザ・リアル4D: 2.0」は、エヴァ史上初の4Dアトラクションとして大好評を集めた今年に続き、パークオリジナルとしてストーリーを一新し、映像を新たに制作する。使徒襲来に遭遇したゲストは、3D映像と4D特殊演出による振動、爆風、閃光、大量の血しぶきで五感を刺激され、昨年以上の臨場感を味わえる。

「進撃の巨人・ザ・リアル 2」では、パークオリジナルとなる描き下ろし新作映像によるアトラクションへと進化。忠実に再現した人型"クロノイド"に、ストーリーの核となる新たな登場人物も出現する。「バイオハザード・ザ・エスケープ 2」は、「リアル脱出ゲーム」をさらに進化させ、完全新作として登場。ゲストは、巨大な製薬企業の研究棟を舞台に、「ゾンビや生物兵器に襲われる脅威やタイムリミットと直面しながら、自らの脱出だけでなく、生き別れた仲間との共同ミッションも遂行し、謎を解き明かしていく。

今回で5回目となる「モンスターハンター・ザ・リアル」では、『モンスターハンタークロス』の世界観を再現し、等身大モンスターがゲストを"初"攻撃。ゲストはモンスターにやられまくり、"狩るか狩られるか"の緊迫感を体験することができる。また、リアルサイズ・アイルーも『モンスターハンタークロス』版で登場する。

(C)カラー (C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会 (C)ASOBISYSTEM (C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 書・紫舟