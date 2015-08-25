ロックバンド・LUNA SEAが主催するロックフェスティバル「LUNATIC FEST.」の初日が6月27日、千葉・幕張メッセで行われ、X JAPANら11組が競演した。

LUNA SEA結成25周年の最終章となった同フェスティバルは、2日間かけて開催。初日は、X JAPANのほか、9㎜ Parabellum Bullet、the telephones、TOKYO YANKEES、coldrain、LADIES ROOM、SIAM SHADE、Fear,and Loathing in Las Vegas、DIR EN GREY、DEAD ENDが出演。LUNA SEAメンバーであり、2009年からX JAPANに正式加入したSUGIZOいわく、“同じDNAを共有する”親交の深いアーティストが集結する布陣となった。

RYUICHI

輝く満月が中央に浮かぶ会場には、MOON、SHINE、FATEの3ステージを設置。オープニングアクトに、LUNA SEA結成時のバンド名を名乗った"LUNACY"が登場すると、期待に胸を膨らませていた約3万人のファンは大歓声。当時のビジュアル系の衣装とメイクを披露したボーカルのRYUICHIは、「『LUNATIC FEST.』へようこそ!」と呼びかけ、「僕らの先輩や仲間、後輩が、みなさんを熱くしてくれると思います。25周年の締めくくりに、これだけ大きなフェスをすることができて、出演者に感謝してます。みなさんも楽しんで!」と幕を切った。

トップバッターを務めたのは、9㎜ Parabellum Bullet。ボーカルの菅原卓郎は、「みんなをガツガツ切り刻んでいきたい！月の裏側まで行こう!」と疾走感あるサウンドで会場を沸かせ、ラスト曲『Cold Edge』では、LUNA SEAメンバーのJが飛び入り参加する場面も。続く、the telephones、coldrain、Fear,and Loathing in Las Vegas、DIR EN GREYらも、エネルギッシュなパフォーマンスを披露した。

9㎜ Parabellum Bullet

また、X JAPANと関わりが深いTOKYO YANKEESのステージには、X JAPANメンバーのPATAがサプライズ登場し、DEAD ENDのステージには、RYUICHIとSUGIZOが駆け付け、固い握手とハグを交わす姿も見られた。中盤に登場したLADIES ROOMは、ボーカル・Hyakuの呼びかけでRYUICHIが登場し、思い出の曲だという『酒と泪と男と女』をデュエット。2人のハーモニーに観客は酔いしれていた。

TOKYO YANKEES

また、SIAM SHADEのパフォーマンス時にはLUNA SEAメンバーの真矢が乱入し、「色々あったけど、同じステージに立てるなんて感無量だよな」としみじみ。ボーカルの栄喜は、「いつもはRYUICHIさんに『好きにやれよ』って言われるけど、今回は初めて『盛り上げてくれ!』と指令を頂いた。みんな、後ろの方まで絵的に盛り上がって!」と、スマッシュヒットした『1/3の純情な感情』で会場を沸かせた。

SIAM SHADE

初日の「LUNATIC FEST.」もいよいよ大詰め。炎の演出とともに、X JAPANが満を持して登場すると、両手を"X"に交差させながら、「X！X！」と待っていた観客は大熱狂。YOSHIKIが、「僕らの親友のLUNA SEAのために、集まってくれてありがとう」と笑顔を見せると、Toshlは、「今日はお前らの大和魂を見せろー!」と鼓舞。途中、約20年ぶりに制作中の新アルバムのレコーディングを行うサプライズもあり、観客の息の揃ったコーラスに、Toshlは、「お前ら上手いな、オイ!」と満足げだった。

X JAPAN

また、YOSHIKIからはLUNA SEAとの出会いが語られ、「こうやってまた一緒に音楽をやれるのは、幸せなこと。昔の友だちがいっぱい出ていて感謝してます。色んなことを経験してきてるバンドばかり。これからもX JAPAN共々、見守ってあげてください」と声を詰まらせながら涙を見せる場面も。ラスト曲『X』では、「hideにもTAIJIにも、お前ら天まで届かせろ！」と亡きメンバーたちへ、会場一体となった「We are X!」のコール＆レスポンスを送った。

そんな熱気が冷めやらぬまま、大トリとして登場したLUNA SEA。RYUICHIは、「みんな今日は本当にありがとう」と出演者や観客に感謝を述べ、「久しぶりに熱い想いで見てた。ここ何十年を一気に見せるロックの地層のよう。シーンを支えてきた仲間がいて、本当に俺たち幸せです」と感無量の面持ち。『I for You』などを披露後、RYUICHIは、「本当は一緒にステージに立ちたい仲間もいた。いや、きっとこのステージにいます」と、hideの『ピンクスパイダー』を想いを込めて熱唱し、感動で涙を見せる観客も見られた。

アンコールで再登場したLUNA SEAは、X JAPANをはじめとする出演者たちをステージに呼び込み、「今日は本物のhideを連れてきた」とhideの象徴であるイエローハートのギターを引っ提げたYOSHIKIをはじめとする豪華メンバーで、『PRECIOUS…』をセッション。笑顔を湛えた出演陣がステージを去ると、最後は、『WISH』で締めくくり、RYUICHIは、「みんなバイバイ！愛してるよ！」と投げキッスで初日の幕を降ろした。

なお、同フェスティバルの模様は、『LUNATIC FEST. PERFECT ver.0627』、『LUNATIC FEST. PERFECT ver.0628』として、CSフジテレビNEXT ライブ・プレミアムにて8月29日(土)・30日(日) (両日ともに17:00～22:00)に放送される。