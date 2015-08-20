9月27日から3週にわたりBSスカパー！で放送する"おまけチャンネル"BSスカパー！開局1周年記念番組『BSスカパー！って知ってますか!?』(毎週日曜 22:00～※3週連続無料放送)の発表記者会見が20日、都内で行われ、極楽とんぼの加藤浩次、ロンドンブーツ1号2号の田村淳、劇団ひとりが出席した。

開局1周年を迎えるBSスカパー！では、人気お笑いタレントの加藤浩次、田村淳、劇団ひとりを迎えて地上波では見ることのできないバラエティ番組を制作。3人それぞれが"かつてないバラエティ"をテーマに、それぞれ企画・制作したものを放送する。

劇団ひとりは「日頃地上波では表現しきれないものがあり、フラストレーションが溜まっています! 簡単にいえば下ネタ! オファーを受けた時点で下ネタを考えてました。かなりBSスカパー！は緩いみたいなので、ひょっとしたら僕の尻の穴ぐらいは披露する可能性もありますよ」と構想を明かすと、田村も「僕は社会派でいきたいと思っています。覚せい剤やっていた人としゃぶしゃぶを食いながらいろんな事を語ってみたいですね」とこちらも爆弾発言。一方の加藤は柄にもなく「テレビではなかなかコントができないので、じっくりとコントをやりたいですね」と芸人魂を見せつつ、相方の山本圭壱が出演する点には「スカパー！さん的には出ると言った方がいいのかな? 出るかもしれないです」とお茶を濁すと、田村が「僕の方には山本さんが出ます。山本さんと言っても、色んな山本さんがいますから、覚せい剤をやっていた山本さんを探します」と笑わせた。

その加藤が司会を担当している日本テレビ系『スッキリ!!』で天の声を務めている南海キャンディーズの山里亮太が番組降板問題で話題を集めているが、それについて加藤は「何にも対処していません。(番組内での発言は)適当に言っただけ。山里との関係は普通です。年に1回飲みに行くぐらい普通」と冷静。また、同じ芸人仲間の山崎弘也が結婚発表したことに劇団ひとりは「2週間前にゴルフに行きましたが、当然そんな話は出てませんでしたよ」と明かした一方で、報告を受けたという田村は「(発表の)1日前に電話をもらいました。適齢期だから驚きもしませんでしたよ」とあっさりしていた。