東京・台場の屋内型テーマパーク・東京ジョイポリスに、7月18日より『トランスフォーマー』をテーマとする新アトラクション「トランスフォーマー・ヒューマンアライアンス スペシャル」が日本初上陸することが15日、明らかになった。

同アトラクションは、360度回転する球体のアトラクションに乗り込み、『トランスフォーマー』シリーズの仲間たちとともに、悪の組織・ディセプティコンと戦うモーションライド型アトラクション。

前後、左右に360度回転するモーションライドとコントローラーを操作して敵を射撃するインタラクティブ性により、自分が主人公になった感覚になれる。また、バンブルビーやオプティマス、メガトロンといった映画でおなじみのキャラクターたちの登場により、『トランスフォーマー』の世界観を楽しむことができる。

なお、「トランスフォーマー・ヒューマンアライアンス スペシャル」は、今年7月3日に開業した中国の青島ジョイポリスに続いて、世界で2番目の導入。日本国内では初登場となる。

2010 Paramount Pictures Corporation.Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. (R) and/or TM & (C) 2015 TOMY. All Rights Reserved. TM & (R) denote JapanTrademarks.For sale in Japan only.