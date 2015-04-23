スカパー!の各チャンネルでは、22日死去した俳優・萩原流行さんの追悼番組を放送する。
「BS日本映画専門チャンネル」では、萩原さんが出演した『修羅がゆく』シリーズの全作品を放送。他のチャンネルでは『温泉仲居 小泉あつ子の事件帳』『内田康夫原作 湯布院殺人事件』『財務捜査官 雨宮瑠璃子3』といった2時間ドラマも放送される予定となっている。
スカパー! 萩原流行さん関連番組 放送スケジュール
|タイトル
|放送日時
|チャンネル
|『江戸川乱歩シリーズ 炎の中の美女』
|4月25日13:00～
|ファミリー劇場HD
|『修羅がゆく』
|4月28日23:10～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく2 戦争勃発』＜R-15＞
|4月28日24:55～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく3 九州やくざ戦争』
|4月28日深夜2:35～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく4 東京大戦争』
|4月29日4:20～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく5 広島代理戦争』
|5月1日24:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく6 東北激闘篇』＜R-15＞
|5月8日24:35～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく7 四国烈死篇』＜R-15＞
|5月15日24:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく8 首都血戦』
|5月22日24:35～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく9 北海道進攻作戦』＜R-15＞
|5月29日深夜1:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく10 北陸代理決戦』
|6月5日24:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく11 名古屋頂上戦争』＜R-15＞
|6月12日24:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく12 北九州死闘篇』＜R-15＞
|6月21日23:10～
|BS日本映画専門チャンネル
|『修羅がゆく13 完結篇』＜R-15＞
|6月26日24:40～
|BS日本映画専門チャンネル
|『温泉仲居 小泉あつ子の事件帳』
|4月30日19:45～
|チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた
|『内田康夫原作 湯布院殺人事件』
|5月12日19:45～
|チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた
|『難波金融伝 ミナミの帝王8 詐欺師潰し』
|5月9日19:00～
|映画・チャンネルNECO
|『やっぱり猫が好き殺人事件』
|6月11日15:20～
|映画・チャンネルNECO
|『3年B組金八先生スペシャルIX「子供を救え!大人達よ立ち上がれ」』
|5月20日8:00～
|TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
|『決定版!蒲田行進曲』
|5月30日21:00～(前編)、21:50～(後編)
|TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
|『財務捜査官 雨宮瑠璃子3』
|5月31日9:00～
|TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ