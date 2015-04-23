スカパー!の各チャンネルでは、22日死去した俳優・萩原流行さんの追悼番組を放送する。

「BS日本映画専門チャンネル」では、萩原さんが出演した『修羅がゆく』シリーズの全作品を放送。他のチャンネルでは『温泉仲居 小泉あつ子の事件帳』『内田康夫原作 湯布院殺人事件』『財務捜査官 雨宮瑠璃子3』といった2時間ドラマも放送される予定となっている。





スカパー! 萩原流行さん関連番組 放送スケジュール

タイトル 放送日時 チャンネル 『江戸川乱歩シリーズ 炎の中の美女』 4月25日13:00～ ファミリー劇場HD 『修羅がゆく』 4月28日23:10～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく2 戦争勃発』＜R-15＞ 4月28日24:55～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく3 九州やくざ戦争』 4月28日深夜2:35～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく4 東京大戦争』 4月29日4:20～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく5 広島代理戦争』 5月1日24:40～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく6 東北激闘篇』＜R-15＞ 5月8日24:35～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく7 四国烈死篇』＜R-15＞ 5月15日24:40～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく8 首都血戦』 5月22日24:35～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく9 北海道進攻作戦』＜R-15＞ 5月29日深夜1:40～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく10 北陸代理決戦』 6月5日24:40～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく11 名古屋頂上戦争』＜R-15＞ 6月12日24:40～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく12 北九州死闘篇』＜R-15＞ 6月21日23:10～ BS日本映画専門チャンネル 『修羅がゆく13 完結篇』＜R-15＞ 6月26日24:40～ BS日本映画専門チャンネル 『温泉仲居 小泉あつ子の事件帳』 4月30日19:45～ チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 『内田康夫原作 湯布院殺人事件』 5月12日19:45～ チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 『難波金融伝 ミナミの帝王8 詐欺師潰し』 5月9日19:00～ 映画・チャンネルNECO 『やっぱり猫が好き殺人事件』 6月11日15:20～ 映画・チャンネルNECO 『3年B組金八先生スペシャルIX「子供を救え!大人達よ立ち上がれ」』 5月20日8:00～ TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ 『決定版!蒲田行進曲』 5月30日21:00～(前編)、21:50～(後編) TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ 『財務捜査官 雨宮瑠璃子3』 5月31日9:00～ TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ