スカパー!の各チャンネルでは、15日死去した司会者で俳優の愛川欽也さんの追悼番組を放送する。
「テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ」では、『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ』、「東映チャンネル」では映画『トラック野郎』シリーズ、「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では『渡る世間は鬼ばかり』シリーズなど、愛川さんの出演作品を放送する予定。
スカパー! 愛川欽也さん関連番組 放送スケジュール
|タイトル
|放送日時
|チャンネル
|『いなかっぺ大将』#5～
|4月21日～毎週火・水曜26:00～27:00
|CS308 フジテレビTWO アニメ・ドラマ
|『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 終着駅殺人事件』
|4月26日23:00～24:40
|CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
|『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 再婚旅行殺人事件 出雲で死んだ女』
|4月28日19:00～20:40
|CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
|『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ あずさ3号殺人事件』
|5月5日19:00～20:33
|CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
|『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 寝台特急あかつき殺人事件』
|5月12日19:00～21:00
|CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
|『トラック野郎 劇場予告篇集』
|5月1日15:00～16:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 御意見無用』
|5月4日20:00～22:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 爆走一番星』
|5月5日20:00～22:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 望郷一番星』
|5月6日20:00～22:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 天下御免』
|5月7日20:00～22:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 度胸一番星』
|5月8日20:00～22:00
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 男一匹桃次郎』
|6月放送予定
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 突撃一番星』
|6月放送予定
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 一番星北へ帰る』
|6月放送予定
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 熱風5000キロ』
|6月放送予定
|CS218 東映チャンネル
|『トラック野郎 故郷特急便』
|6月放送予定
|CS218 東映チャンネル
|『窓際信金マンの事件帳簿』＃1
|5月18日14:40～17:00
|CS223 映画・チャンネルNECO
|『窓際信金マンの事件帳簿』＃2
|5月19日14:40～17:00
|CS223 映画・チャンネルNECO
|『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第7シリーズ)
|毎週月～金曜17:00～17:50 ※5月6日は休止、5月14日は～18:50
|CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
|『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第8シリーズ)
|5月15日～毎週月～金曜17:00～17:50 ※5月15日は～18:50、5月18日は～18:00
|CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
|『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第4シリーズ)
|6月放送予定
|CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
|『伊豆・熱海サスペンス 修善寺温泉殺人事件』
|6月21日19:00～20:45
|CS305 チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた