スカパー!の各チャンネルでは、15日死去した司会者で俳優の愛川欽也さんの追悼番組を放送する。

「テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ」では、『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ』、「東映チャンネル」では映画『トラック野郎』シリーズ、「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では『渡る世間は鬼ばかり』シリーズなど、愛川さんの出演作品を放送する予定。

スカパー! 愛川欽也さん関連番組 放送スケジュール

タイトル 放送日時 チャンネル
『いなかっぺ大将』#5～ 4月21日～毎週火・水曜26:00～27:00 CS308 フジテレビTWO アニメ・ドラマ
『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 終着駅殺人事件』 4月26日23:00～24:40 CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 再婚旅行殺人事件 出雲で死んだ女』 4月28日19:00～20:40 CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ あずさ3号殺人事件』 5月5日19:00～20:33 CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
『西村京太郎トラベルミステリー 十津川警部シリーズ 寝台特急あかつき殺人事件』 5月12日19:00～21:00 CS299 テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
『トラック野郎 劇場予告篇集』 5月1日15:00～16:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 御意見無用』 5月4日20:00～22:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 爆走一番星』 5月5日20:00～22:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 望郷一番星』 5月6日20:00～22:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 天下御免』 5月7日20:00～22:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 度胸一番星』 5月8日20:00～22:00 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 男一匹桃次郎』 6月放送予定 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 突撃一番星』 6月放送予定 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 一番星北へ帰る』 6月放送予定 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 熱風5000キロ』 6月放送予定 CS218 東映チャンネル
『トラック野郎 故郷特急便』 6月放送予定 CS218 東映チャンネル
『窓際信金マンの事件帳簿』＃1 5月18日14:40～17:00 CS223 映画・チャンネルNECO
『窓際信金マンの事件帳簿』＃2 5月19日14:40～17:00 CS223 映画・チャンネルNECO
『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第7シリーズ) 毎週月～金曜17:00～17:50 ※5月6日は休止、5月14日は～18:50 CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第8シリーズ) 5月15日～毎週月～金曜17:00～17:50 ※5月15日は～18:50、5月18日は～18:00 CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
『橋田壽賀子ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」』(第4シリーズ) 6月放送予定 CS296 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画
『伊豆・熱海サスペンス 修善寺温泉殺人事件』 6月21日19:00～20:45 CS305 チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた