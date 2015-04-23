スカパー！では6月12日に南米・チリで開幕するサッカー南米選手権「コパアメリカ チリ 2015」の開幕戦から決勝戦までの全26試合を生中継し、スカパー！オンデマンドでも全試合LIVE配信する。

コパアメリカは南米サッカー連盟が主催する各国代表チームによる選手権大会。ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ウルグアイなどの加盟国10チームとメキシコ、ジャマイカの招待国2チームの合計12チームが参加。A、B、Cの３グループによるリーグ戦を勝ち抜いた8チームによるノックアウト(トーナメント)方式の決勝ラウンドで優勝を決める。

注目選手はメッシ(アルゼンチン代表／バルセロナ所属)、ネイマール(ブラジル代表／バルセロナ所属)、ハメスロドリゲス(コロンビア代表／レアルマドリード所属)といった世界最高クラスのスーパースターたち。彼らが普段所属する欧州各クラブでの戦いから舞台を南米に移し、各国代表選手として熱き戦いを繰り広げていく。なお、5月から過去大会の試合を一挙放送、大会終了後は全試合を再放送する。

『コパアメリカ チリ 2015』はスカチャン1（スカパー！CS801ch、CS801ch／プレミアムサービス 580ch、581ch）、BSスカパー！（スカパー！BS241ch／プレミアムサービス 585ch ※一部試合のみ）にて6月12日から7月5日まで放送。