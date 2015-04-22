BSスカパー！と映画・チャンネルNECOは「劇団☆新感線」の舞台を映画館で上映する新しい映像演劇スタイル「ゲキ×シネ」を、5月から9月にかけて毎月各１本づつ計10作を放送する。

「劇団☆新感線」は個性派俳優・古田新太を中心とする今年35周年を迎えた人気劇団。今年5月27日からは35周年を記念した舞台『五右衛門VS轟天』の公演がスタートする。最新のデジタルシネマ技術を駆使し、映画制作と同じレベルの工程を経て制作＆上映される「ゲキ×シネ」は、新感線ファンや演劇だけでなく、映画ファンからも「新しいエンターテインメント」として支持を受けている。また、今回放送される10作品は『髑髏城の七人～アカドクロ』を除いてすべてテレビ未放送となっており、彼らの舞台をテレビで見れる貴重な機会だ。

BSスカパー！のラインナップは5月10日(日曜 22:00～)の『髑髏城の七人』(出演・小栗旬、森山未來、早乙女太一ほか)をはじめ、『髑髏城の七人～アオドクロ』、『蛮幽鬼』、『朧の森に棲む鬼』、『SHIROH』を予定。映画・チャンネルNECOのナインナップは5月2日(土曜 21:00～)の『薔薇とサムライ』(出演・古田新太、天海祐希ほか)をはじめ、『五右衛門ロック』、『髑髏城の七人～アカドクロ』、『メタルマクベス』、『蜉蝣峠』を予定している。

(C)2013 ヴィレッヂ／劇団☆新感線