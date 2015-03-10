BSスカパー！では4月10日からマキタスポーツ主演の連続ドラマ『PANIC IN』をスタートする。スカパー！のオリジナルドラマは1月に放送された北村一輝と濱田岳による『破門』に続く第2弾となる。

主人公はマキタスポーツ演じるさえない中年・車田寅雄(43歳独身)。ストーリーは毎回、職を転々とする彼が行く先々でバスジャックやテロリスト、未確認生物といったとんでもない極限状態に遭遇。そこで出会った可愛いマドンナたちにモテたい一心で危険を顧みず命を張る寅雄の活躍と恋の行方を描いた究極のパニック・ラブ・アクションドラマ。言うまでもなく『ダイ・ハード』や『スピード』、さらには『エイリアン』といった名作パニックアクション映画にオマージュを捧げた内容となっており、映画ファンも思わずニヤリとするような演出が楽しめそうだ。

主演のマキタスポーツは「今回初の連ドラ初主演で、肉体的にもハードな撮影でしたが、車田寅雄43歳を精一杯演じきりました。 見どころはヒーローになりきれない、情けない、独りよがりな寅雄。自分自身と重なるところもあるかと。 あとは、数多くの映画作品をオマージュしているという視点での、映画愛溢れるドラマとしてお楽しみいただけます。現在主題歌も絶賛制作中、お楽しみに!」とコメント。彼自身がボーカルを務めるビジュアル系ロックバンド「Fly or Die」がドラマ主題歌を担当するとあり、気合十分の様子。

監督には鈴木太一、木村好克、SABU、永野宗典といった実力派をそろえると共に、マドンナとして藤井美菜、武田梨奈、逢沢りな、河井青葉、藤澤恵麻などが出演。華やかかつ見応えある映像が期待出来ることは間違いない。連続ドラマ『PANIC IN』は4月10日（金曜 21:00～)BSスカパー！にてスタート(第1話無料放送 全10話)。