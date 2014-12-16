『スター･ウォーズ エピソード7』の予告編はまだ見ていないというジョージ・ルーカス (C)BANG Media International

『スター・ウォーズ』シリーズの生みの親として知られるジョージ・ルーカスは、同シリーズの最新作として2015年12月18日に公開が予定されている映画『スター･ウォーズ エピソード7』(原題:Star Wars:The Force Awakens)の予告編を見ていないという。

ルーカスは、2012年に同シリーズをディズニーへと売却したことで、最新作の情報には追い付けず、『スター･ウォーズ エピソード7』の予告編について「僕は何も知らないんだよ。まだ見てもいないからね」と答えている。YouTubeでは、すでに7200万回以上も再生されているだけに、なぜ予告編を見ていないのかとニューヨーク・デイリー・ポスト紙に尋ねられたルーカスは、さらに「だって劇場で公開されているわけじゃないだろ。僕は映画館に映画を見に行く全ての経験が好きなんだ。だから公開されたら見るつもりさ」と付け加えている。

J・J・エイブラムスが監督を務める本作は、新タイプのライトセーバーや宇宙船のミレニアム・ファルコンが登場。また、レイア姫役のキャリー・フィッシャー、ハン・ソロ役のハリソン・フォード、ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルがそれぞれの役どころを続投している。

その一方でジョージ・ルーカスの息子ジェット・ルーカスは今年10月、父ジョージがまだ『スター・ウォーズ』作品にしっかり参加しているとフリックス・アンド・ザ・シティにコメントを残していた。「父は頻繁にJ・Jと話をしているよ。もちろんJ・Jは父から直接指名されたわけだからね。いつでもできることは手助けしているよ。でもそれと同時に自分の手元から放して、新しい世代に任せたいんだ」

