吹奏楽団と合唱団が併設されたニコニコ吹奏合唱楽団(通称:ニコ楽)は、初の演奏会「ニコニコ吹奏合唱楽団 第一回定期演奏会~【吹奏楽】100人で生演奏会やってみた【合唱】~」を埼玉県・和光市民文化センターにて9月15日に開催する。

ニコニコ吹奏合唱楽団 公式サイトより

「ニコニコ吹奏合唱楽団」は、2011年に設立された自主運営のアマチュア楽団で、吹奏 楽団・合唱団併設という特徴を生かし、VOCALOIDをはじめアニメやゲームなどニコニコ動画に縁のある楽曲を広く演奏するという活動を行っており、団員数は現在109名。ニコニコ動画の好きなメンバーが集まっており、「【演奏してみた】【吹奏楽】【合唱】マミさんのテーマ」や「【演奏してみた】【合唱】<ハジマリ>のクロニクル」など、数々の作品をニコニコ動画にアップしている。過去の演奏作品は「ニコ楽 動画 マイリスト」まで。

今回行われる演奏会では、ソリストとして6名の歌手を迎えて演奏する「Alice in Musicland」(作詞・作曲 OSTER project)や、「GO MY WAY!!(『THE IDOLM@STER』より)」(作曲:神前暁)、「サヨナラノツバサ~the end of triangle(『劇場版 マクロスF 恋離飛翼』より)」(作曲:菅野よう子)、混声四部合唱による「終末シリーズ」(作詞・作曲:sasakure.UK)などが披露されるという。

■『ニコニコ吹奏合唱楽団 第一回定期演奏会~【吹奏楽】100人で生演奏会やってみた 【合唱】~』概要

開催日時:9月15日(日)、14:00開場 / 14:30開演

会場:埼玉県・和光市民文化センター(サンアゼリア大ホール)

入場料:無料

指揮:志賀健輔(吹奏楽指揮)、鈴木智士(合唱指揮)

演奏:ニコニコ吹奏合唱楽団