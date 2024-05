アニメーションスタジオのMAPPAと、「この世界の片隅に」の制作スタッフを中心に設立されたアニメーションの企画、制作会社・コントレールが、Nulbarich and Sunny「Lucky(feat.UMI)」のミュージックビデオを共同制作。本日5月24日に動画が公開された。

本日配信シングルとしてリリースされた「Lucky(feat.UMI)」は、「ポケットモンスター」シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を世に届けるプロジェクト「Pokémon Music Collective」の最新曲。シンガーソングライターのJQがトータルプロデュースするバンド・Nulbarichと、プロデューサー・Sunnyがタッグを組み、BTSのVと共演したシングル「wherever u r」のヒットで注目を集めたアメリカ出身の日系アーティスト・UMIをゲストに迎えた楽曲だ。

「ポケットモンスター」関連の作品をMAPPAが手がけるのは、今回が初。ミュージックビデオは、JQ、Sunny、UMIをイメージしたキャラクターたちと、曲名と同じ名前でもあるラッキーほか、ドラパルト、エンペルトといったポケモンが登場するハートウォーミングな映像に仕上げられている。今回の発表に併せ、JQ、Sunny、UMIからはコメントが到着した。

さらに「Lucky(feat.UMI)」のリリースを記念し、5月24日から26日までの3日間、東京・渋谷PARCOの公園通り広場では、ミュージックビデオが視聴できる体験型のフォトスポットを設置。ポケモンセンターシブヤとの連動キャンペーンも行われる。詳細は「ポケットモンスター」のオフィシャルサイトで確認を。

JQ(Nulbarich)コメント

ポケモンをやってる人なら誰もが知っているお家のような存在のポケモンセンター。

そのポケモンセンターで流れるメロディに歌詞を乗せたいって所がきっかけでSunnyと作り上げました。

さらに色んな奇跡が重り、UMIちゃんをゲストに迎える事ができて想像以上の仕上がりになったし、僕にとってすごく大切な曲がまた1つ増えました。是非聴いてみてください。

Sunnyコメント

小学生からほとんどのシリーズを遊び、ポケモンと一緒に大人になった私にとって、Nulbarichさん、UMIさんとともにこの楽曲に携わることができたことは、とても光栄なことでした。忙しない日々の中でポケモンセンターのような休まる場所や音楽、人をこの曲を聞いてそれぞれに思い浮かべて欲しいという思いを込めてソングライターのJean CastelとRose Tanを仲間に加え一緒に作りました。子供から大人までたくさんの方に聞いていただけたら嬉しいです。

UMIコメント

“Lucky” is a feel good song that makes me want to go on an adventure! It reminds that even on a bad day some time with friends or time outside can turn it around . This song is perfect on a walk or car with the window down! Would be best if you can listen to the song while you are feeling the wind!. Lastly, I was so “Lucky” to be able to work alongside with JQ and sunny. I appreciate their patience and creativity throughout the process!

日本語訳

「ラッキー」はワクワクさせたり、気分をいい方向へ変えることができる楽曲です。もし一日気分が乗らない日があっても、友達と一緒にいたり、外に行くことでそれが180°変わる事だってあると思うんだ。だからこの曲は散歩だったり、窓を全開にしてドライブするとき、特に風を感じながら聞いてほしいな。最後にJQさんとSunnyさんと一緒に制作できたことが本当に“ラッキー”でした、本当に皆さんに感謝を伝えたいです。