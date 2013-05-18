モデルでタレントのすみれが17日、都内で行われた、特別番組『最終徹底解明！ダ・ヴィンチ・ミステリー』の記者会見に出席した。

海外ドラマ・エンターテインメント専門チャンネルのFOXは、レオナルド・ダ・ヴィンチの青年時代を描いた歴史ミステリードラマ『ダ・ヴィンチと禁断の謎』の放送を記念して、同番組をBSスカパー！で6月2日20時から放送する。『ダ・ヴィンチ幻の傑作』などナショナル ジオグラフィック チャンネルが厳選した3番組を一挙放送するほか、すみれがナビゲーターを務めるナビ番組も放送。また、フィクションでダ・ヴィンチの素顔に迫るドラマ『ダ・ヴィンチと禁断の謎』は、FOXチャンネルで6月19日23時～毎週水曜日に放送予定(BSスカパー! では、2日22時20分から1～2話のみ放送)。

すみれは、同ドラマの感想を「ラブストーリーも素敵だけど、刀を両手に持って殺陣をやるアクションシーンが面白かった。ハリウッドの制作だから、セットもすごくてその時代に入り込めました」と語り、「歴史が苦手な方でも面白いと思う。ラブストーリーも汗をかいちゃうくらい、熱くなります」と笑顔でアピール。また、英俳優のトム・ライリーが演じるダ・ヴィンチの魅力を「若くてハンサムで戦いも出来るスーパーヒーロー。自信があって、他人が考えてることを気にしない自由な人」と熱弁したすみれは、「本当にダ・ヴィンチが格好良くて……。でも、不思議で変った方なので、彼氏になったら大変だと思う」と苦笑していた。

19歳までハワイで育ったすみれは、得意の英語でナビゲーターを務め「楽チンだったけど、英語で話すとやんちゃになるので緊張もあった。ママからも『偉そうになる』って言われる」と話し、「1年半くらいで日本語を覚えたので、これからは漢字の読み書きも出来るようになりたい」と更なる日本語の勉強に意欲も。また、父・石田純一から能天気さ、母・松原千明から真面目なところを受け継いだと明かしたすみれは、多才なダ・ヴィンチにちなみ、自身が持つ才能について聞かれると「歌とダンスは大好きで頑張ってレッスンしてたから、ちょっとは自信がある。それに演技を入れた3つかな」と照れ笑い。「日本語がもうちょっと出来れば、ドラマや映画に出たい」と今後の展望を語り、「いつかハリウッドや香港、ヨーロッパの海外で活躍出来れば。世界中で女優、歌手として活動したい」と目を輝かせた。