EXIT TUNESは、数々のヒット曲を輩出してきたボカロP「ひとしずくP」と「やま△」のメジャー1stフルアルバム『EndlessroLL』を12月19日にリリースした。価格は2,000円。

「ひとしずくP」と「やま△」は、ボーカロイド「鏡音リン」と「鏡音レン」の楽曲を制作することでも知られ、2012年1月18日発売『EXIT TUNES PRESENTS Vocalodream feat.初音ミク』に収録された「Bad ∞ End ∞ Night」は動画再生数が100万回を超えるヒットを記録している。

このアルバムも「鏡音リン」と「鏡音レン」を主にフューチャーした作品となっており、大ヒット曲「Bad ∞ End ∞ Night」をはじめ、その続編作となる「「Crazy ∞ nighT」」、小説にもなった「秘蜜~黒の誓い~」など全18曲を収録。収録曲で注目したいのは、三部作からなる壮大なストーリーの「Synchronicity」シリーズで、2009年に第一章が動画投稿され、同年12月に第二章、ファンが待ち望んでいた最終章「Synchronicity~第三章 巡る世界のレクイエム~」が、約3年ぶりに本アルバムに収録されている。(動画も近日公開予定)

「Bad ∞ End ∞ Night」メインイラスト

ジャケットイラストは、今までに「ひとしずく×やま△」の作品を多く手がけてきた人気絵師の「鈴ノ助」。本CDには購入特典として、スマートフォンに対応した「鈴ノ助」描き下ろしのオリジナルラバーストラップやオリジナルマウスパッド(いずれも全7種類のうちランダムで1つ)が封入されており、購入店頭でB2版ポスターがもらえる(数量限定)。また、CD同封のアンケートに答えると、ジャケットクリアファイルがもらえる応募者全員プレゼントキャンペーンも実施中。

さらに、「Bad ∞ End ∞ Night」や「「Crazy ∞ nighT」」などのPVを収録したDVDや、楽曲のイラストを使用したミラー、2013年カレンダーやスマホケースなど、購入店舗ごとにもらえる店舗別特典も用意されている。

■『EndlessroLL』収録曲

1.Bad ∞ End ∞ Night/ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク、鏡音リン・レン、巡音ルカ、KAITO、MEIKO、GUMI、神威がくぽ

2.「Crazy ∞ nighT」/ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク、鏡音リン・レン、巡音ルカ、KAITO、MEIKO、GUMI、神威がくぽ

3.秘蜜~黒の誓い~/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

4.からくり卍ばーすと/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

5.soundless voice/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音レン

6.proof of life/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン

7.endless wedge/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音レン

8.魔法の鏡/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

9.鏡の魔法/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音レン

10.大和撫子ver.Yama/ひとしずく×やま△ feat. 初音ミク、巡音ルカ

11.おおかみは赤ずきんに恋をした/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

12.イカサマ⇔カジノ/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

13.雨夢楼/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、初音ミク

14.Yakusoku/ひとしずく×やま△ feat. 巡音ルカ

15.Synchronicity~第一章 君を捜す空~/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

16.Synchronicity~第二章 光と影の楽園~/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

17.Synchronicity~第三章 巡る世界のレクイエム~/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音リン、鏡音レン

18.魔法の手/ひとしずく×やま△ feat. 鏡音レン



(C)Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net

(C)INTERNET Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED

(C)EXIT TUNES