Official髭男dism、武道館公演より「ミックスナッツ」ライブ映像公開

Official髭男dismが、7月31日CDリリースのアルバム『Rejoice』Blu-ray/DVD収録「OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN」から「ミックスナッツ」のライブ映像を公開した。

本映像は、昨年2月に開催されたホールツアーのファイナル公演の映像であり、『Rejoice』Blu-ray/DVDには、ツアーのメイキングとなる「Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR」も収録される。

さらに、8月15日放送の『オールナイトニッポン』に、スペシャルパーソナリティとしてヒゲダンの出演が決定。ヒゲダンが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは今回が初。アルバム『Rejoice』の制作秘話から、「Rejoice」をテーマにした各コーナーも予定されている。初のオールナイトニッポン出演に、ヒゲダンは「この度初めて、オールナイトニッポンに出演させていただくことになりました。はじめましての方も、いつも聴いてくださっているリスナーの方も、一緒になって楽しい時間を過ごせたら嬉しいです!」とコメントしている。

なお、Official髭男dismは9月からは全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を開催。福岡・マリンメッセ福岡A館を皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、大阪・大阪城ホールなどを巡るアリーナツアーとなる。

<リリース情報>

Official髭男dism

『Rejoice』

配信中

https://HGDN.lnk.to/Rejoice

特設サイト:https://rejoice.ponycanyon.co.jp

<ライブ情報>

Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -

9月20日(金)マリンメッセ福岡A館

9月21日(土)マリンメッセ福岡A館

9月28日(土)大阪城ホール

9月29日(日)大阪城ホール

10月18日(金)ポートメッセなごや第1展示館

10月19日(土)ポートメッセなごや第1展示館

11月12日(火)Kアリーナ横浜

11月13日(水)Kアリーナ横浜

11月19日(火)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月20日(水)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

https://event.higedan.com/feature/live_2024

Official髭男dism 公式サイト http://higedan.com/