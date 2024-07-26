フジロックをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

7月26日（金）〜28日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。アーティストパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※掲載情報は7月26日AM9時時点のもの

※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。

※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。

※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/

【2日目・7月27日（土）はこちら】

【3日目・7月28日（日）はこちら】

◎1日目・7月26日（金）

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▼Ch.1

11:00~　indigo la End

12:45~　ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA feat. トータス松本、TOSHI-LOW、後験正文、GUIM SPANKY、US

14:20~　FRIKO

15:50~　マカロニえんぴつ

17:10~　CHIP WICKHAM

18:30~　KING KRULE

20:00~　HIROKO YAMAMURA

21:30~　THE KILLERS

▼Ch.2

11:30~　新東京(Selected by ROOKIE A GO-GO)

12:45~　YELLOW DAYS

14:30~　ERIKA DE CASIER

16:10~　TEDDY SWIMS

17:30~　OMAR APOLLO

19:00~　GHOST-NOTE

20:30~　FLOATING POINTS

22:00~　PEGGY GOU

▼Ch.3

11:40~　渋さ知らズオーケストラ

12:40~　Lucky Kilimanjaro

13:40~　家主

15:10~　Original Love Jazz Trio

16:30~　THE SPELLBOUND

18:00~　iri

19:20~　Awich

21:00~　上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder

◎2日目・7月27日（土）

>>>Prime Video (Day 2) はこちら

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▼Ch.1

10:20~　Billyrrom

11:30~　Hedigan's

12:40~　syrup16g

13:50~　THEATRE BROOK

16:00~　EYEDRESS

18:00~　NONAME

20:00~　KID FRESINO

22:00~　GIRL IN RED

▼Ch.2

11:00~　TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA

12:40~　ANGIE McMAHON

14:20~　THE BAWDIES

16:10~　折坂悠太 （band）

18:00~　くるり

20:00~　SAMPHA

▼Ch.3

11:40~　トクマルシューゴ

13:00~　THE LAST DINNER PARTY

15:10~　KITTY LIV

17:10~　スガシカオ

19:00~　CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM

21:00~　THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE

◎3日目・7月28日（日）

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▼Ch.1

10:20~　森大翔

11:30~　betcover!!

13:00~　RUFUS WAINWRIGHT

16:10~　THE JESUS AND MARY CHAIN

18:00~　FONTAINES D.C.

20:00~　RIDE

21:10~　NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS

▼Ch.2

11:40~　菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール

12:40~　US

15:10~　ALI

17:10~　YIN YIN

19:00~　ずっと真夜中でいいのに。

20:20~　KIM GORDON

22:10~　TURNSTILE

▼Ch.3

12:40~　ESNE BELTZA

13:40~　CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

17:00~　RAYE

18:10~　toe

19:20~　CELEBRATION OF THE METERS

21:00~　THE ALLMAN BETTS BAND

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>>>Prime Video (Day 3) はこちら

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