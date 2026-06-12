宇宙航空研究開発機構(JAXA)は6月12日、H3ロケット6号機(30形態試験機)の打ち上げを実施した。予定通り9時53分59秒に飛翔を開始した同ロケットは、ゆっくりと上昇。順調に飛行し、衛星分離のアナウンスが確認できた。打ち上げの詳細な結果については、このあと13時ころより開催される予定の記者会見で発表される。

6号機は、固体ロケットブースタ「SRB-3」を搭載しない30形態の初打ち上げであると同時に、8号機の失敗で止まったH3ロケットのフライトを再開するという、重要な任務を背負っていた。まだ正式発表の前であるものの、シーケンスは全て順調に進行したように見えており、成功であるのは間違いないだろう。

上昇を開始した直後のH3ロケット6号機

この日の種子島宇宙センターの天候であるが、早朝は快晴だったものの、打ち上げが近づくにつれ雲が増え、打ち上げ時刻には、ちょうど真上に雲が広がっている状態に。残念ながら快晴とはならなかったが、1分ほどは飛行を追うことができた。

【動画】打ち上げのワイド動画。個人的には「ホールドダウン解除、リフトオフ!」という今までにない台詞が良すぎた

【動画】スチールカメラの横に付けているハンディカムの動画。スチールカメラの撮影のため、たまにあちこちを向くのはご容赦を

ブースタがないため、あの派手な白煙は当然見えない。メインエンジン「LE-9」の航跡は、うっすらと見えるくらいで、肉眼ではかなり分かりにくかった。JAXAが作成したイメージCGにかなり近かったと言えるだろう。

音の大きさはすごかった。LE-9が3基に増えるとはいえ、正直、もう少し小さいかなと思っていたのだが、ブースタ4本の24形態にも負けないかもしれない。JAXAの有田誠・H3ロケットプロジェクトマネージャは、事前の説明会で「理論上は比推力が大きいエンジンのほうがうるさいはず」と語っていたが、それが正解だったようだ。

30形態は「派手な白煙がないから地味」と思っている人もいるかもしれないが、音の迫力は十分。ゆっくり飛び立ち、綺麗に上昇していく様子は、これはこれで面白く、打ち上げ見学に来る価値はあると断言しよう。種子島に行ってみたいと思っている人は、ぜひ30形態も検討して欲しい。

H3ロケット6号機(30形態試験機) 打ち上げフォトギャラリー