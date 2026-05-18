宇宙航空研究開発機構(JAXA)は5月13日、H3ロケットの開発状況に関する記者説明会を開催し、6月10日に打ち上げ予定の6号機のミッションについて説明した。H3ロケットには3種類のバリエーションがあるが、6号機は初の「30形態」。固体ロケットブースタなしの最もシンプルな形態であり、今回はその試験機として位置づけられている。

すべての形態が出そろう節目のフライト

30形態は当初、2号機としての初打ち上げが予定されており、第1段機体は2023年1月に種子島に到着していた。しかし、同年3月に初号機が打ち上げに失敗。計画が変更になり、6号機としてのデビューが決まったものの、2025年7月のCFT(実機型タンクステージ燃焼試験)で問題が見つかったため、7号機と8号機が先に打ち上げられていた。

そして、その8号機が、まさかの失敗。6号機は、飛行再開(RTF: Return To Flight)の重責も担うことになった。JAXAの有田誠プロジェクトマネージャは、「30形態試験機はもともと、新たな技術チャレンジの場と考えていた。それに加え、再起をかけた挑戦もあわせてやらないといけない。ハードルが倍くらい高くなった」と、気を引き締める。

既報の通り、8号機の失敗原因については、すでに特定が完了。文部科学省の宇宙開発利用部会にて、中間報告書が取りまとめられた。6号機は、その裏付けとなるフライトデータを追加で取得する予定で、そこで得られた衛星搭載アダプタ(PSS)の歪みデータなどを評価した上、最終報告が行われる見込みだ。

H3ロケットには、打ち上げ能力が低い順に、30形態、22形態、24形態という3種類がある。最初の数字はメインエンジン「LE-9」の基数、ふたつめの数字は固体ロケットブースタ「SRB-3」の本数を表す。22形態と24形態はすでに飛行実績があり、6号機でついにラインナップが出そろう。日本の大型液体ロケットで、ブースタなしはこれが初となる。

最もシンプルな形態とはいえ、高度500kmの太陽同期軌道(SSO)に4t以上を投入できる能力がある。ブースタなしの大きなメリットは、打ち上げ費用の安さだ。具体的な金額については非公表だが、めざすのは従来機H-IIAの半額。物価や為替レートの変動を考慮する前提になるものの、定常運用段階に実現可能な見通しが得られているという。

30形態では、ブースタがない代わりに、LE-9は3基に増える。6号機では、これまでと同じタイプ1Aが使用されるものの、低コスト化の切り札と言えるのが、現在開発中のタイプ2だ。噴射器は従来、1,000点以上の部品が必要という複雑なものだったが、3Dプリンタ製にすることで、これを1点に集約。大幅なコストダウンが実現できる。

3Dプリンタ製の噴射器は4種類試作し、燃焼試験で安定に燃焼する仕様を選定ずみ。課題となっていたタービンの振動問題については、最新の設計で有害な振動が発生しないことが確認された。2026年3月末より、最終試験となる認定試験を実施中で、順調なら年内にも完成する見込みだ。

現在、日本は基幹ロケットであるH3とイプシロンが、ともに飛行できないという危機的な状況。2回目の失敗は大きな痛手だったものの、難航した初号機に比べ、早く原因を特定できたことで、半年のブランクですんだのは、不幸中の幸いと言える。有田プロマネは「1日も早くこの状況を脱して、日本の宇宙輸送の自立性を取り戻す」と意気込む。

30形態は飛び方も大きく異なる?

30形態はシステムレベルで大きく変わるため、6号機は試験機として打ち上げを実施。実用衛星は搭載せず、ダミーウェイトとなる「VEP-5」を搭載し、第2段をSSOに投入する(VEP-5の分離は行わない)。一方、軌道投入の機会を提供するため、6機の超小型衛星を搭載。そのために、超小型衛星搭載アダプタを新開発しており、今回実証を行う。

相乗りの超小型衛星は、同じく試験機であった2号機でも搭載されていたが、設置場所がフェアリング分離面に近く、衛星に加わる衝撃が大きいという課題があった。今回開発した搭載アダプタはリング状で、機体の中央に設置。衝撃が大きく緩和されるほか、搭載能力の向上も実現し、増加する超小型衛星の打ち上げ需要に対応する。

30形態の初打ち上げにおいて、地上側でカギとなる技術はホールドダウンシステムだ。22/24形態の場合、打ち上げの6.3秒前にまずメインエンジンをスタート。LE-9が2基だとフルパワーでも機体を持ち上げられないが、同0.4秒前にブースタに点火、この推力が加わることで上昇を開始する。

一方30形態は、3基のLE-9だけで上昇していくことになるのだが、液体エンジンは推力の立ち上がりが緩やかなため、推力と重量が釣り合うギリギリのところで浮いてしまうと危険。所定の推力が出るまで機体を上から押さえつけ、飛び上がらないようにするのがホールドダウンシステムで、このように打ち上げで使うのは今回が初となる。

30形態でも、メインエンジンをスタートさせるのは打ち上げの6.3秒前。推力が立ち上がると機体側からメインエンジンロックイン(MELI)という信号が出され、それによってホールドダウンシステムが解除される。JAXAはリフトオフのタイミングをX-0秒としており、ホールドダウンシステムの解除はその直前となる見込みだ。

リフトオフ後も、大きな違いがありそうだ。6号機と同じくSSOへの打ち上げだった3号機(22形態)と飛行シーケンスを比べてみると、メインエンジンの停止は、303秒→214秒とかなり早い。これはエンジンが増え、その分推進剤の消費も早いためだ。また、加速度が大きくなりすぎるのを抑える終盤のスロットリング(約66%)は、20秒間→60秒間と3倍長くなる。

6号機の飛行計画 (C)JAXA

そしてもうひとつ大きく違うのは飛行経路だ。種子島からの打ち上げでは、一旦、東側に上昇してから、南側にグッと曲がるドッグレッグと呼ばれる飛行を行うが、6号機はこのカーブが緩やか。打ち上げ方位角は、初号機〜3号機が約91度だったのに対し、6号機は約110度と、20度ほど南側に向けて飛んでいくことからもそれが分かる。

22形態では、第1段機体を東南アジアの島々の手前で安全に落下させるため、必要以上に大きく曲げていたのだが、30形態は最初の加速が遅く、分離タイミングも早いので、曲がり方を小さくしても問題ないというわけだ。ドッグレッグは打ち上げ能力としては単なるロスになるので、30形態はSSOにより効率的に打ち上げられるといえる。

打ち上げの様子を有田プロマネが大胆予測

また宇宙ファンとして気になるのは、どんな打ち上げになるのか、ということだろう。ブースタがないので、機体はゆっくり上がるはず。ロケットの打ち上げというと、白い煙を噴き上げながら上昇するイメージが強いが、あれはおそらくブースタの影響が大きい。LE-9が出すのはほぼ水蒸気だけなので、派手さには欠けるかもしれない。

記者説明会では、フライトのCG動画が初公開された。有田プロマネは、「透明な炎になると思い、そのように作ってもらった。ほとんどロケットだけが浮いているような感じになるのでは」と指示を出したことを明かしたが、実際にどのように見えるのかは「打ち上げてみないと分からない。我々も楽しみにしている」と、笑顔を見せた。

一方、打ち上げ時の音については、「理論上は比推力が大きいエンジンのほうがうるさいはずだが、感覚としては、激しく燃えるブースタのほうが音が大きい」と、こちらもどうなるか予測が難しい様子。ブースタがなくなり、LE-9が1基増える影響はどう出るか。有田プロマネは「スマートな音を立てて飛んで欲しいなと思う」と期待を述べた。

打ち上げまでは、あと1カ月を切った。噴射や音がどうなるのか、種子島での“答え合わせ”を楽しみに待ちたい。