「子安武人」の最新情報・話題まとめ
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2018年08月03日(金)
アニメ「ユリシーズ」桑原由気、間島淳司ら追加キャスト公開、コミケで歯ブラシ配布
コミック 08/03 22:47
2018年07月29日(日)
「Re:ゼロ」劇場公開OVAのキービジュアル第2弾＆あらすじ公開、イベント開催も決定
コミック 07/29 12:40
2018年07月14日(土)
「学園BASARA」キャラ勢ぞろいのキービジュ＆PV、テーマソングは西川貴教
コミック 07/14 19:00
2018年07月13日(金)
アニメ「天狼」先行上映会、小林裕介「今後ヴァイオリン弾かされるの？」
コミック 07/13 20:29
2018年07月09日(月)
アニメ「学園BASARA」風紀委員のお市、保険医の明智光秀ら6人の設定画公開
コミック 07/09 17:00
2018年06月30日(土)
アニメ「バキ」“地上最強の生物”範馬勇次郎役は大塚明夫
コミック 06/30 20:30
2018年06月22日(金)
「アンゴルモア」PV第3弾に鬼剛丸、刀伊祓、長嶺判官ら登場
コミック 06/22 18:00
2018年06月21日(木)
「バキ」中本コラボのビジュアル解禁、上映会の特典は板垣恵介描き下ろし
コミック 06/21 16:45
2018年06月16日(土)
「ニンジャバットマン」山寺宏一、梶裕貴に“あーん”されたケーキは「バットマン味！」
コミック 06/16 14:23
2018年06月15日(金)
アニメ「学園BASARA」徳川家康役に増田俊樹、かすが・石田三成らの設定画も
コミック 06/15 17:00
2018年06月09日(土)
「バキ」新PVや追加キャスト解禁、MX4Dでの“バッキバキ体感上映会”も決定
コミック 06/09 22:00
2018年06月08日(金)
TVアニメ『アンゴルモア元寇合戦記』、メインビジュアル＆追加キャスト公開
アニメ 06/08 22:22
「ニンジャバットマン」昭和レトロな新ビジュアル、キャストコメントも到着
コミック 06/08 18:00
「アンゴルモア」に立花慎之介、小野賢章、小松未可子、子安武人ら9名追加
コミック 06/08 18:00
2018年06月01日(金)
アニメ「バキ」刃牙役の島崎信長が出演のニコ生、“前代未聞の重大発表”も
コミック 06/01 19:46
2018年05月29日(火)
アニメ「バキ」地下闘技場戦士キャストに菅生隆之、島田敏、小山力也、江口拓也
コミック 05/29 18:39
2018年05月22日(火)
「ニンジャバットマン」本編を一部解禁、戦国大名となった悪党たちが登場
コミック 05/22 12:00
2018年05月21日(月)
アニメ「天狼」新PVで上村祐翔、櫻井孝宏ら演じるキャラクターを紹介
コミック 05/21 22:57
2018年05月18日(金)
原哲夫描き下ろし、「蒼天の拳」Blu-ray1巻の初回版ジャケット公開
コミック 05/18 22:52
アニメ「学園BASARA」キャラビジュ公開、森川智之や子安武人らキャストも
コミック 05/18 21:43
TVアニメ『学園BASARA』、登場キャラクター紹介第2弾! キャラ設定画も公開
アニメ 05/18 21:01
2018年05月11日(金)
バットマンが日本家屋の前で立ち尽くす「ニンジャバットマン」冒頭映像が解禁
コミック 05/11 17:00
2018年05月10日(木)
TVアニメ『バキ』、最凶死刑囚のキャラクター紹介PV＆キャスト情報を公開
アニメ 05/10 08:00
アニメ「バキ」死刑囚役は銀河万丈、子安武人、津田健次郎、茶風林、二又一成
コミック 05/10 00:00
2018年04月23日(月)
お前はもうコミットされている!!「北斗の拳」×ライザップのコラボ企画
コミック 04/23 20:34
2018年04月15日(日)
おまえはもうニオわない…「北斗の拳」と「デ・オウ」の男性用ボディウォッシュ
コミック 04/15 18:12
2018年04月06日(金)
「IDOL FANTASY」FFシリーズの野村哲也が手がけるライバルユニット公開
コミック 04/06 23:04
2018年04月02日(月)
「蒼天の拳 REGENESIS」追加声優発表、大川ぶくぶら寄稿の攻略読本も発売決定
コミック 04/02 18:00
2018年04月01日(日)
神木隆之介、CV:子安武人に! KDDI「高杉くん」広告が高杉晋助ver.
芸能 04/01 00:00
「銀魂」高杉晋助が、auCMの高杉くんと入れ替わり!?1日限定でOA
コミック 04/01 00:00
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