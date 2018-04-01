「子安武人」の最新情報・話題まとめ

ティーズファクトリー所属。男性。1967年5月5日生まれ。神奈川県出身。趣味は創作(小説を書くこと)・ゲーム。独特の色気を持つ声色で多くの視聴者を魅了している、ベテラン人気声優。主な出演作品はアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』(ディオ・ブランドー)、『荒川アンダー ザ ブリッジ』(シスター)、『銀魂』(高杉晋助)、『乱歩奇譚 Game of Laplace』(影男)、『マギ シンドバッドの冒険』(バルバロッサ)、『ゼロから始める魔法の書』(十三番)、『ガンスリンガー ストラトス』(アーロン・バロウズ)、『ソウルイーター』(エクスカリバー)、『魔人探偵脳噛ネウロ』(脳噛ネウロ)など。

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