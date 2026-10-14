モトローラ・モビリティ・ジャパンは10月13日、NTTドコモ向けのAndroidスマートフォン「moto g37 M-51G」を10月22日に発売すると発表した。ドコモオンラインショップでの価格は22,000円。

  • moto g37 M-51G

    moto g37 M-51G

8GBメモリと5,200mAhバッテリーを搭載、PANTONE監修カラーを採用

「moto g37」はモトローラのエントリークラスのスマートフォン。PANTONE監修のカラーを採用したシリーズで、ドコモ版はインペネトラブルグレイの1色を取り扱う。7月24日に発表されており、その時点ではドコモ版の発売日は2026年10月中旬以降とされていた。

約6.7インチのフルHD＋ディスプレイは最大120Hzのリフレッシュレートに対応。周囲の光をセンサーで検知して画面の色味を最適化する「Color Boost」機能を備える。音響面ではDolby Atmosに対応する。

メモリは8GBで、ストレージの一部を仮想メモリとして使うRAMブーストに対応。バッテリー容量は5,200mAhで、急速充電も利用できる。急速充電には別売の対応ACアダプターが必要となる。

耐久性ではMIL-STD-810Hに一部準拠し、IPX4の防滴・IP6Xの防塵性能を備える。ただし、水に浸けての使用には対応しない。スマートフォンの送信電力を高め、基地局から離れた場所での上り通信を支援するHPUEにも対応する。

その他の主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 16
  • CPU：MediaTek Dimensity 6300
  • 内蔵メモリ：8GB
  • ストレージ：128GB＋microSDXC（最大1TB）
  • ディスプレイ：約6.7インチ TFT液晶、フルHD＋、最大120Hz
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • アウトカメラ：広角約5,000万画素（F1.8）、超広角約800万画素（F2.2）
  • インカメラ：約3,200万画素（F2.2）
  • Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
  • Bluetooth：バージョン5.4
  • バッテリー容量：5,200mAh
  • 防滴／防塵：IPX4／IP6X
  • 生体認証：指紋認証／顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ、FMラジオ
  • インタフェース：USB Type-C、イヤホンマイクジャック
  • サイズ／重さ：約H167×W77×D7.9mm、約194g