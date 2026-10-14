モトローラ・モビリティ・ジャパンは10月13日、NTTドコモ向けのAndroidスマートフォン「moto g37 M-51G」を10月22日に発売すると発表した。ドコモオンラインショップでの価格は22,000円。
8GBメモリと5,200mAhバッテリーを搭載、PANTONE監修カラーを採用
「moto g37」はモトローラのエントリークラスのスマートフォン。PANTONE監修のカラーを採用したシリーズで、ドコモ版はインペネトラブルグレイの1色を取り扱う。7月24日に発表されており、その時点ではドコモ版の発売日は2026年10月中旬以降とされていた。
約6.7インチのフルHD＋ディスプレイは最大120Hzのリフレッシュレートに対応。周囲の光をセンサーで検知して画面の色味を最適化する「Color Boost」機能を備える。音響面ではDolby Atmosに対応する。
メモリは8GBで、ストレージの一部を仮想メモリとして使うRAMブーストに対応。バッテリー容量は5,200mAhで、急速充電も利用できる。急速充電には別売の対応ACアダプターが必要となる。
耐久性ではMIL-STD-810Hに一部準拠し、IPX4の防滴・IP6Xの防塵性能を備える。ただし、水に浸けての使用には対応しない。スマートフォンの送信電力を高め、基地局から離れた場所での上り通信を支援するHPUEにも対応する。
その他の主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 16
- CPU：MediaTek Dimensity 6300
- 内蔵メモリ：8GB
- ストレージ：128GB＋microSDXC（最大1TB）
- ディスプレイ：約6.7インチ TFT液晶、フルHD＋、最大120Hz
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：広角約5,000万画素（F1.8）、超広角約800万画素（F2.2）
- インカメラ：約3,200万画素（F2.2）
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.4
- バッテリー容量：5,200mAh
- 防滴／防塵：IPX4／IP6X
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ、FMラジオ
- インタフェース：USB Type-C、イヤホンマイクジャック
- サイズ／重さ：約H167×W77×D7.9mm、約194g