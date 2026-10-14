MMD研究所は10月14日、「2026年副回線の利用実態に関する調査」の結果を発表した。通信契約のあるスマートフォン所有者のうち、副回線を持つ人は7.3％。主回線と副回線で異なるブランドを契約している人では、「楽天モバイル×povo」の組み合わせが最も多かった。

調査は9月4日～7日にインターネットで実施。予備調査は18歳～69歳の男女59,253人、本調査はその中から抽出した副回線利用者2,000人を対象とした。予備調査のみ、人口構成比に合わせて回答の重みを調整するウエイトバック集計を行っている。

主回線は「最も利用している回線」、副回線は「主回線とは別に契約している2回線目以降の回線」と定義した。

副回線としての人気が高いのは楽天モバイルとpovo

予備調査のうち、通信契約のあるスマートフォンを所有する50,995人に契約回線数を聞くと、「2回線以上契約している」が7.3％、「1回線のみ契約している」が92.7％だった。

副回線を利用している3,743人に副回線として契約しているブランドを聞いたところ、「docomo」が18.1％で最多。ただしこの回答は主回線の25.3％より7.2ポイント低く、副回線として強いというよりもdocomoのブランドの強さを反映していると考えられる。これに次ぐのが「楽天モバイル」で、主回線シェアより4.3ポイント高い15.1％。それに次ぐ「povo」の副回線シェアは12.2％で、主回線でのシェアよりも10.0ポイント高いという結果。IIJmio／mineoのMVNO2サービスも主回線としてのシェアよりも副回線としてのシェアが高く、このあたりが副回線として人気といえるだろう。

1回線のみ契約している47,252人に副回線への関心を聞いたところ、「興味があり、契約を検討している」は5.2％、「興味はあるが、検討していない」は15.5％。合わせて20.7％が興味を示している。

主回線と副回線で異なるブランドを契約している人は63.6％

副回線利用者3,737人について主回線と副回線の契約ブランドの組み合わせをみると、主回線と副回線を同一ブランドにしている人は36.4％。異なるブランドにしている人が63.6％と多数派だった。

主回線と副回線で異なるブランドを契約している2,378人では、「楽天モバイル×povo」という組み合わせが5.4％（129人）で最も多かった。以下、「docomo×楽天モバイル」が5.1％（122人）、「docomo×ahamo」が4.9％（116人）と続いた。なおこの集計では、主回線・副回線ともに「その他の通信会社」を利用しているという回答を除いている。

利用シーンは日常のデータ通信が最多、povoは障害・災害時の備え

本調査の副回線利用者2,000人に利用シーンを複数回答で聞いたところ、「日常的なデータ通信」が40.1％で最多となった。次いで「日常的な音声通話」が23.6％、「データ容量が不足した際の補充」が15.4％、「通信障害や災害時のバックアップ」が15.1％。「契約しているがほとんど利用していない」という回答も16.2％あった。

ちなみにブランド別では、docomo／ahamo／au／UQ mobile／SoftBank／Y!mobile／LINEMO／楽天モバイルの8サービスで「日常的なデータ通信」が最多だったところ、唯一povoのみは「通信障害や災害時のバックアップ」が31.0％で最も多かった。トッピング式で必要なときだけデータ通信量を購入できるというpovoの料金体系が、非常時用のバックアップ回線として選ばれやすいということだろう。

副回線でこれらMNO9サービスを利用する1,743人に総合満足度を聞いたところ、「非常に満足」と「やや満足」の合計は、povoが81.2％、楽天モバイルが71.8％、LINEMOが67.3％の順となった。各サービスの回答者数は、povoが261人、楽天モバイルが259人、LINEMOが49人だった。