KDDIと沖縄セルラーは11月18日、au公式のSIMフリーブランド「au Flex Style」初となるオリジナルモデル「INFOBAR ZERO（インフォバーゼロ）」を12月25日に発売すると発表した。インターネットブラウジングやSNS利用には対応せず、通話やSMS、カメラなどのシンプルな機能に特化する。参考価格は32,780円。

全国のKDDI・沖縄セルラー直営店 / au Style / auショップ / au Online Shopで、11月18日から予約受付を開始する。また、KDDIのブランド体験施設「GINZA 456 Created by KDDI」（以下 GINZA 456）と一部のKDDI直営店では実機を体験可能な先行展示を実施。

2026年12月下旬以降、au公式アクセサリー「au +1 collection」から、「INFOBAR ZERO アクセサリキット」が提供される予定。キットにはINFOBAR ZERO向けに設計された強化保護ガラス、ハイブリッドカバー、ストラップの3点セットが含まれる。

強化保護ガラスは本体ディスプレイのフチまで覆う全面保護タイプ。クリアのハイブリッドカバーは本体色を阻害せず、ケース自体も黄変しにくい素材・形状を採用した。

INFOBAR ZEROアクセサリキット

使える機能を削った「INFOBAR」を発売する理由

SNSやAIの普及により、便利で多様なコミュニケーション手段が広がっている。その一方で、情報や通知と適切に距離を置き、自身にとって心地よい距離感やつながり方を求めるニーズも高まっている。

例えば欧米のDumb phone（ダムフォン）や、韓国のNewtro・Young-tro（ヨントロ）など、世界でアナログに回帰する動きが見られる。日本でも平成レトロやデジタルデトックスをあえて取り入れるスタイルが人気だ。

また、低画質なオールドコンパクトデジタルカメラや有線イヤホンなど、レトロなデジタル機器への関心も高まっている。

こうした時代の変化の中でauが提案するのが、今回の「INFOBAR ZERO」である。通話やSMSを中心としたコミュニケーションに特化し、搭載カメラは約200万画素とレトロ写りを楽しめる。USB Type-C対応の有線イヤホン（別売）やBluetoothイヤホンを接続可能だが、楽曲のダウンロードやストリーミング再生はできない。端末に保存した音楽を楽しむという懐かしい使い方ができる。

auの契約者が2つ目の電話番号を追加できる「セカンドナンバー」（月額550円、別途通話料・SMS送信料が必要）のほか、「ケータイプラン」（月額1,188円から、au PAY カードお支払い割適用時）やpovo2.0にも対応。スマホに加えて2台目としてライフスタイルに応じて持ち歩ける。なおpovo2.0でトッピングを購入する場合などは、別途スマートフォンが必要となる。

KDDIでブランド・コミュニケーション本部長を務める合澤智子氏は「お久しぶりです、の皆様には心ときめくファッションアイテムとして、はじめまして、の皆様には新しいつながり方を選ぶ体験として存分に愛していただける1台になった」とコメントしていた。

KDDI ブランド・コミュニケーション 本部長 合澤智子氏

コンセプト発表から25年、深澤直人氏が手掛けたデザインと新色「SUNANEKO」

原点となるコンセプトモデル「info.bar」の発表から25年、初代INFOBARの発売から23年が経過した。今回「INFOBAR ZERO」のデザインを手掛けたのは、歴代のINFOBARシリーズを手掛けてきたプロダクトデザイナー 深澤直人氏だ。

これまでのINFOBARのデザイン思想を継承した「NISHIKIGOI」および「ICHIMATSU」に加え、新たにグレージュとオフホワイトを組み合わせた新色「SUNANEKO」の3色で展開する。

デザインを担当した深澤氏は「近年は階層構造のユーザーインタフェースが多いが、本来は1つのボタンに対応して1つの機能が動く方が使いやすいと思う。また、目で手元を見ながら操作するのではなく、指が動きを覚えるような使い方がいいだろう。そこで、タイル状に丸めたアクリルタイルキーを採用した。さらに、色が機能として意味を持ってしまわないよう、ファッションに合うデザインを意識した」とこだわりを語っていた。

プロダクトデザイナー 深澤直人氏

会見にはKDDI代表取締役社長の松田浩路氏も参加。次のようにコメントを残した。

「新たなINFOBAR製品を世に送り出すことができ、本当に胸が熱くなる思い。INFOBARのアイデンティティを守り続け、新たな形にしてくれたメンバーを誇りに思う。『おもしろいほうの未来へ。』をスローガンに掲げるauらしい取り組みになった」