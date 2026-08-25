KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、povo2.0で実施している「本気割」の還元率を2026年9月1日から引き上げると発表した。

本気割は、他社から乗り換え（MNP）でpovo2.0に加入し、加入から7日以内に対象の1年間トッピングを購入したユーザーを対象に、au PAY残高を還元するキャンペーン。9月1日以降は還元額をトッピング料金の40％相当から50％相当に引き上げる。これにより、対象となる1年間トッピングを実質半額で利用できるとしている。

対象トッピングのうち「360GB（365日間）」は販売価格26,400円で、9月1日以降は13,200円相当のau PAY残高を還元。実質価格は13,200円となり、1カ月あたり30GBを約1,100円相当で利用できる。

また、「1.32TB（365日間）」は販売価格39,240円に対し19,620円相当を還元し、実質価格は19,620円。1カ月あたり110GBを約1,635円相当で利用できる。

Amazonプライム付きの1年間トッピングも対象となる。「360GB（365日間）＋Amazonプライム」（29,900円は）は13,200円相当のau PAY残高を還元、「1.32TB（365日間）＋Amazonプライム」（42,740円）は19,620円相当のau PAY残高を還元する。