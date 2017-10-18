「アニメ映画」の最新情報・話題まとめ
2017年10月23日(月)
『君の名は。』大ヒットは「理解のキャパを超えた」 神木隆之介&上白石萌音が振り返る大反響と作品愛
アニメ 10/23 17:00
2017年10月18日(水)
アニメ『ゴジラ』一番くじ、酒井ゆうじ氏原型&彩色のフィギュアなどが登場
アニメ 10/18 00:00
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聖闘士星矢：サジタリアス星矢がアクションフィギュアに ペガサス流星拳も
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