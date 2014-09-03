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ぷちトレの2014年9月の新着記事一覧

2014年09月30日(火)

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東京都・渋谷にて「シブポップ」オープン2周年イベント実施中

09/30 09:27

2014年09月29日(月)

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「ニコニコ超会議」の海外出張版「ニコニコ国会議」シンガポールで今冬開催へ

09/29 14:16

2014年09月27日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 『英雄伝説 閃の軌跡II』が人気! GRANRODEOのニューアルバムや夏アニメのBD&DVD第1巻が多数発売開始!!

09/27 05:00

2014年09月25日(木)

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Kalafina、春奈るな等スペースクラフトのアーティストがコラボも披露！「MUSIC ENERGY 2014」開催

09/25 22:05

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東京都・池袋にオープンする新「ニコニコ本社」にて特別先行内覧会を開催

09/25 17:53

2014年09月23日(火)

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『寄生獣』芸人らが実写化の裏側に肉薄!? ニコ生が9/28映画公開記念番組

09/23 21:21

2014年09月20日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 『ベヨネッタ2』発売! LiSA「BRiGHT FLiGHT / L.Miranic」や「HG ガンダム G-セルフ」もショップにならぶ

09/20 05:00

2014年09月17日(水)

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美人書道家の"生書道"に17万人熱狂! 鬼怒川温泉で「ニコニコ町会議」開催

09/17 15:35

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ドワンゴ×KADOKAWAの経営統合記念! 10月より「ニコニコカドカワ祭り」展開

09/17 15:30

2014年09月16日(火)

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ニコニ立体で「3Dモデリングコンテスト」開催、和とローポリ2部門で募集開始

09/16 17:20

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舞台版「ダンガンロンパ」テーマソングを神田沙也加率いるTRUSTRICKが担当

09/16 13:30

2014年09月14日(日)

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サンリオ初のピューロランド出禁キャラ「ぐでたま」の出入り禁止処分が解除

09/14 14:35

2014年09月13日(土)

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「半熟少女 hanjyuku girls」が秋葉原ゲーマーズ本店にてイベントを開催!!

09/13 23:30

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秋葉原アイテム巡り - 『Destiny』が発売! 茅原実里やfripSideのニューアルバム、新田恵海のシングルもリリース

09/13 05:00

2014年09月10日(水)

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和太鼓＆秋田グルメに22万人が大興奮! 秋田県角館町で「ニコニコ町会議」開催

09/10 21:00

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りょーくんのライブアルバム「Re:alize Live Tour 2014」が17日にリリース

09/10 15:00

2014年09月06日(土)

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秋葉原アイテム巡り - 「Xbox One」と専用ソフトが発売開始! 日笠陽子の1stオリジナルアルバムや「RAH 高町なのは エクセリオンモード」も登場

09/06 05:00

2014年09月05日(金)

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東京都・池袋パルコ「P’PARCO」に新店舗オープン -『Free!』ファンらで現地は大盛り上がり

09/05 19:50

2014年09月03日(水)

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ボカロコンピ「Vocalospace feat.初音ミク」限定生産盤は豪華画集が同梱

09/03 21:00

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視聴者数は17万人!山口県豊北町の「ニコニコ町会議」は中止を乗り越え大盛況

09/03 09:35

2014年09月02日(火)

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日本ツインテール協会発のアイドル「drop」に伝説の美少女・大場はるか電撃加入

09/02 10:00

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