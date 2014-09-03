ぷちトレの2014年9月の新着記事一覧
2014年09月30日(火)
東京都・渋谷にて「シブポップ」オープン2周年イベント実施中
09/30 09:27
2014年09月29日(月)
「ニコニコ超会議」の海外出張版「ニコニコ国会議」シンガポールで今冬開催へ
09/29 14:16
2014年09月27日(土)
2014年09月25日(木)
東京都・池袋にオープンする新「ニコニコ本社」にて特別先行内覧会を開催
09/25 17:53
2014年09月23日(火)
『寄生獣』芸人らが実写化の裏側に肉薄!? ニコ生が9/28映画公開記念番組
09/23 21:21
2014年09月20日(土)
2014年09月17日(水)
美人書道家の"生書道"に17万人熱狂! 鬼怒川温泉で「ニコニコ町会議」開催
09/17 15:35
ドワンゴ×KADOKAWAの経営統合記念! 10月より「ニコニコカドカワ祭り」展開
09/17 15:30
2014年09月16日(火)
ニコニ立体で「3Dモデリングコンテスト」開催、和とローポリ2部門で募集開始
09/16 17:20
舞台版「ダンガンロンパ」テーマソングを神田沙也加率いるTRUSTRICKが担当
09/16 13:30
2014年09月14日(日)
サンリオ初のピューロランド出禁キャラ「ぐでたま」の出入り禁止処分が解除
09/14 14:35
2014年09月13日(土)
「半熟少女 hanjyuku girls」が秋葉原ゲーマーズ本店にてイベントを開催!!
09/13 23:30
2014年09月10日(水)
和太鼓＆秋田グルメに22万人が大興奮! 秋田県角館町で「ニコニコ町会議」開催
09/10 21:00
りょーくんのライブアルバム「Re:alize Live Tour 2014」が17日にリリース
09/10 15:00
2014年09月06日(土)
2014年09月05日(金)
2014年09月03日(水)
ボカロコンピ「Vocalospace feat.初音ミク」限定生産盤は豪華画集が同梱
09/03 21:00
視聴者数は17万人!山口県豊北町の「ニコニコ町会議」は中止を乗り越え大盛況
09/03 09:35
2014年09月02日(火)
日本ツインテール協会発のアイドル「drop」に伝説の美少女・大場はるか電撃加入
09/02 10:00
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